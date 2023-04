"Tavares è il Kylian Mbappé dell'automobile", un insulto al mondo ansimante

Tavares, Mbappè e quegli stipendi che gridano vendetta

“L’avidità è valida, l’avidità è giusta, l’avidità funziona” diceva Gordon Gekko arringando una platea di azionisti estasiati dalle sue parole. L’assioma è semplice: il manager deve essere pagato in proporzione ai guadagni che è capace di far realizzare all’azienda che dirige. Ma qual è il limite? È quello che si stanno chiedendo in Stellantis, dove la maxi-retribuzione del ceo Carlos Tavares proprio non viene digerita. Per forza: l’amministratore delegato ha già garantiti 19,1 milioni di euro come emolumenti per la sua – commendevole – gestione della creatura nata dalla fusione tra Fca e Psa. Però ci sono in ballo altri milioni di euro in bonus che potrebbero far lievitare il conquibus a 23,5 milioni all'anno. Soldi che molti azionisti non vorrebbero proprio garantirgli. Tanto per farsi un’idea: lo stipendio medio dei dirigenti delle società quotate all’indice Cac40 è di 5 milioni di euro.

Qualcuno ha paragonato Tavares a Kylian Mbappè, il fenomenale attaccante del Paris Saint Germain che ha però strappato un rinnovo con la squadra della Capitale che gli vale fino a 600 milioni di euro in tre anni. Una cifra non solo fuori mercato, ma che rende i petro-dollari degli emiri l’unica moneta in grado di reggere l’urto di questi calciatori stra-pagati. Per ottenere che cosa in cambio? Nessuna Champion’s League – anche quest’anno – verrà portata in trionfo sotto la Tour Eiffel. La vittoria del campionato francese, da sola, non vale certo un esborso di questa portata.

Allo stesso modo, è giusto che Tavares guadagni circa 850 volte lo stipendio medio di un operaio in Francia? I risultati economico-finanziari di Stellantis sono in grande crescita, l’utile è a 16,8 miliardi e dunque nessuno può lamentarsi della gestione del manager portoghese. Ma esiste anche una visione etica che sembra definitivamente saltata: quando Paolo Rossi ottenne un contratto da un miliardo di lire dal Milan, le polemiche furono enormi. Allo stesso modo, Adriano Olivetti teorizzò che nessun dirigente doveva guadagnare più di dieci volte rispetto al salario più basso.