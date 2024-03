Tavares: un milione di veicoli in Italia? Possibile ma servono incentivi

Il CEO di Stellantis, Carlos Tavares, ha rilasciato dichiarazioni al QN riguardo al futuro del gruppo in Italia, sottolineando l'impegno verso il Paese e la necessità di condizioni adeguate per lo sviluppo dell'industria automobilistica. Tavares ha rassicurato che la presenza di Stellantis in Italia non è a rischio, ribadendo che l'Italia è uno dei Paesi d'origine del gruppo e che si sentono responsabili verso i dipendenti e il territorio.

In un'intervista, Tavares ha evidenziato la necessità di supporto da parte dei governi europei per sostenere la transizione verso veicoli più sostenibili. Ha sottolineato l'importanza di incentivi per l'intera industria automobilistica, al fine di favorire i consumatori e agevolare la transizione verso veicoli elettrici. Quando gli è stato chiesto riguardo all'obiettivo di produrre un milione di veicoli negli stabilimenti italiani di Stellantis, Tavares ha confermato che condivide tale obiettivo con il governo italiano, ma ha precisato che sono necessarie le condizioni adeguate, tra cui un mercato europeo stabile e supporto nella competizione con i produttori cinesi.

Tavares ha fornito dettagli sui piani di investimento di Stellantis in Italia, evidenziando l'importanza strategica del Paese per il gruppo. Ha menzionato gli investimenti in piattaforme elettriche a Melfi e Cassino, nonché la creazione di una gigafactory di batterie a Termoli, con un investimento di oltre 2 miliardi di euro. Ha inoltre citato gli investimenti in altri stabilimenti italiani, come Atessa, Pomigliano, Modena e altri, sottolineando l'importanza di tali siti per la produzione e l'innovazione nel settore automobilistico.

Sul fronte degli incentivi per i veicoli elettrici, Tavares ha dichiarato che Stellantis è pronto a aumentare la produzione della Fiat 500e a Mirafiori una volta attivati i nuovi incentivi governativi. Ha sottolineato l'importanza di tali incentivi per stimolare la domanda di veicoli elettrici in Italia e ha invitato i governi a essere resilienti e coerenti nella transizione verso veicoli più sostenibili. Infine, riguardo alla possibilità di una partecipazione dello Stato italiano nel capitale di Stellantis, Tavares ha sottolineato che non spetta a lui decidere, ma ha espresso dubbi sull'utilità di tale scenario, evidenziando la solidità e l'efficacia attuali dell'azienda.