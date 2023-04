Telefonia, l'inflazione svuota le tasche: aumenti in arrivo per rete e mobile

Telefonia mobile, aumentano i costi delle offerte per i già clienti. TIM e WindTre hanno poi annunciato di voler indicizzare le tariffe in base all'inflazione

L'inflazione colpisce anche le offerte di telefonia mobile. Alcuni operatori infatti hanno deciso già dai primi mesi del 2023 di rimodulare le loro tariffe e indicizzarle in base al costo della vita. Gli aumenti varieranno periodicamente in base all'indice dei prezzi ma per alcuni i rincari sono già arrivati. L’Osservatorio Tariffe di SOStariffe.it e Segugio.it ha fornito una panoramica di come sono cambiate le offerte mobile per i principali operatori, già multati per la questione delle doppie fatture.

Telefonia mobile e fissa, cosa cambia con le tariffe indicizzate all'inflazione

I già clienti di TIM hanno visto aumentare di 2 euro al mese il costo delle proprie offerte. Lo stesso incremento riguarda chi ha sottoscritto un contratto con WindTre mentre tra i principali operatori vituali Postemobile ha aumentato di 1 euro al mese le sue tariffe.

Per quanto riguarda la rete fissa, i clienti di Fastweb pagano 5 euro al mese in più mentre quelli di TIM e Vodafone hanno visto crescere la spesa mensile rispettivamente di 2 euro e 1,99 euro. Al momento non sembra che le offerte rincarate vengano proposte anche ai nuovi clienti. L'Osservatorio infatti sottolinea che nei primi mesi del 2023 il costo medio delle offerte mobile è il più basso mai registrato mentre quello per le offerte fisso è diminuito rispetto ai mesi precedenti.

I veri problemi riguardano però le offerte mobile indicizzate all'inflazione, già annunciate da TIM e WindTre con modalità diverse. Anche ai nuovi clienti potrebbero dover scegliere tra offerte aumentate anche fino al 10%. Dato che gli operatori considerano la rimodulazione in base all'inflazione parte integrate del contratto non sarà possibile esecitare il diritto di recesso.