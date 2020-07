Telepass, Fsi-Bain-Advent in pole. Rumors: pronto l'assegno più corposo

E' un altro tassello, minore e non certo d'interesse politico del più ampio ripensamento strategico della galassia Atlantia, dopo l'accordo con il governo sulla cessione del controllo del principale asset, Autostrade per l'Italia. Riguarda la vendita del 50% della controllata Telepass, uno dei gioielli della corona della holding quotata, controllata dalla Edizione della famiglia Benetton.

Entro fine luglio, scrive MF-Milano Finanza, agli advisor Mediobanca, Banca Imi e Goldman Sachs dovranno pervenire le offerte vincolanti dei soggetti interessati a entrare nel fiorente (per lo meno prima del lockdown) business dei pagamenti autostradali. In corsa, come noto da tempo, ci sono tre candidati tutti di natura finanziaria e per gran parte stranieri.

Fa eccezione la cordata composta da Fsi, Bain e Advent, con la componente nazionale rappresentata dalla sgr guidata da Maurizio Tamagnini e nel cui capitale figurano Cassa Depositi e Prestiti (39%) e Poste Vita (9,9%), mentre la maggioranza è controllata dai manager. A concorrere per l'asset Telepass sono poi gli sfidanti Warburg Pincus e Partners Group. Soggetti pronti a valutare l'azienda controllata da Atlantia fino a due miliardi di euro come enterprise value rispetto a un business che lo scorso anno ha prodotto un giro d'affari di 210,5 milioni (+5,5%), un ebitda di 124,9 milioni (+5,6%), un ebit di 87,1 milioni (-8,85%) e un utile netto di 62,94 milioni (-7,7%).

Il tutto a fronte di un patrimonio netto di 112,9 milioni e a un indebitamento finanziario netto di 590,6 milioni. Tra i tre pretendenti in gara per aggiudicarsi il 50% dell'azienda guidata dall'amministratore delegato Gabriele Benedetto chi è in pole position è la cordata Advent-Bain-Fsi, pronta a staccare l'assegno più corposo per avere successo nella sfida. Probabilmente, in questo complesso scenario politico che ruota attorno all'intera partita Atlantia-Aspi-Benetton-governo, il fatto che di questa cordata faccia parte un soggetto italiano potrebbe fungere da elemento dirimente.