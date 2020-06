Telepass, Quattro fondi in corsa. Le cordate. Offerte entro il 30 giugno

Warburg Pincus e Bain Capital, ma anche Neuberger Berman, Advent International e Apax and Partners Group: sono i fondi di private equity, alcuni in cordata, in corsa per entrare nel capitale di Telepass il servizio di pagamento dell'autostrada controllato da Atlantia, entro il termine del 30 giugno. Secondo quanto riporta la Reuters Warburg Pincus si sarebbe unito a Neuberger Berman mentre Bain farà un'offerta congiunta con Advent International per la società della galassia Atlantia. In corsa ci sarebbero poi Apax and Partners Group, gruppi che da tempo stanno lavorando al dossier.