Tesla, le vendite in Italia ed Europa: a febbraio crollo del 44%

Tesla frena in Europa e in Italia: vendite giù del 44% a febbraio

Le vendite di Tesla in Europa si sono quasi dimezzate rispetto all'anno precedente nei primi due mesi dell'anno, secondo i dati pubblicati oggi dall'Associazione dei costruttori (ACEA). A causa dell'invecchiamento della gamma e della reputazione del suo capo Elon Musk, Tesla ha visto le sue immatricolazioni scendere del 49% tra gennaio e febbraio, attestandosi a 19.046 veicoli, la quota di mercato è scesa al 9,6%, il dato di febbraio più basso degli ultimi cinque anni.

Le immatricolazioni di veicoli a motore elettrico, specialità del marchio americano, sono comunque aumentate complessivamente del 28,4% rispetto allo stesso periodo nell'Ue, raggiungendo 255.489 veicoli e il 15,2% del mercato. Solo a febbraio, le vendite di Tesla sono diminuite del 47,1%, ma con una quota di mercato leggermente migliorata, pari all'1,4%, più o meno uguale a quella di Jeep e inferiore a quella della cinese SAIC, con i suoi veicoli ibridi ed elettrici venduti con il marchio MG. Le vendite del marchio Elon Musk sono ostacolate dalla sua posizione al fianco del presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Nel frattempo, i modelli ibridi (con motore elettrico e batteria non collegata) stanno conquistando sempre più il mercato europeo. Hanno rappresentato il 35,2% delle vendite nei primi due mesi dell'anno (+18,7% in un anno), davanti ai modelli a benzina (29,1% del mercato, -20,5%). Tra tutte le fonti energetiche, il mercato automobilistico è rimasto debole, con meno di 1,7 milioni di auto immatricolate dall'inizio dell'anno nell'UE (-3% su base annua) e forti cali in Germania e Italia.Le auto elettriche stanno facendo progressi in Germania, Belgio e Paesi Bassi, e stanno iniziando a decollare anche in Spagna e Italia.

Questo incremento dei veicoli elettrici non è sufficiente per la lobby automobilistica: "resta al di sotto del livello necessario per progredire nella transizione verso una mobilità a zero emissioni", ha sottolineato in un comunicato stampa Sigrid de Vries, Direttore generale dell'ACEA. "Mentre la proposta della Commissione europea sulla riduzione delle sanzioni per auto e furgoni per il periodo 2025-2027 sta per essere pubblicata, sarà altrettanto importante affrontare i principali ostacoli che stanno frenando questa transizione", sottolinea. L'ACEA cita l'accelerazione degli investimenti nelle infrastrutture di ricarica, l'introduzione di incentivi fiscali e di acquisto mirati per veicoli leggeri e pesanti e la riduzione dei costi dell'elettricità per i proprietari di auto elettriche.