Tesla, Musk vola a Pechino per l'auto a guida autonoma: l'accordo con Baidu

Tesla, Elon Musk si allea con Baidu in Cina sull’auto a guida autonoma

Il patron di Tesla Elon Musk ha lasciato Pechino dopo una visita lampo nel corso della quale la casa automobilistica americana ha superato due ostacoli fondamentali per introdurre il suo sistema di assistenza alla guida nel più grande mercato automobilistico del mondo. Musk è arrivato a Pechino domenica per il suo secondo viaggio in Cina in meno di un anno, e durante la sua visita ha incontrato alti funzionari tra cui il premier Li Qiang. Lo stesso giorno, i modelli prodotti localmente da Tesla sono stati inseriti tra i veicoli elettrici che soddisfano i requisiti di sicurezza dei dati della Cina, superando un ostacolo normativo fondamentale.

Secondo quanto riporta Bloomberg, la casa automobilistica elettrica statunitense collaborerà con il gigante tecnologico cinese Baidu per le funzioni di mappatura e navigazione, per implementare quella che definisce la guida autonoma completa. Tesla avrebbe anche superato un requisito chiave per la sicurezza dei dati e la privacy in Cina, il che contribuirebbe ad alleviare alcune delle preoccupazioni sui problemi di sicurezza dei dati. Nonostante l'intensificarsi della concorrenza da parte di aziende nazionali come Byd, le Tesla rimangono tra i veicoli elettrici più venduti in Cina, ma l'azienda sta cercando di incrementare le vendite con funzioni come la “guida autonoma completa” (Fsd), che devono essere conformi alle severe leggi sui dati e sulla privacy. La China Association of Automobile Manufacturers ha dichiarato di aver testato i veicoli dal novembre 2023 con un regolatore nazionale di sicurezza informatica sulle modalità di raccolta ed elaborazione dei dati, comprese le informazioni personali.

Il titolo Tesla vola in borsa (+9,3%) a seguito della notizia.