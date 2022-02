Tesoro, asta da 6 miliardi di Bot. Borse Ue contrastate, brilla Tim

Borse, lo spread risale a 156 punti. Tokyo chiude a +0,42%. Future di Wall Street deboli

Mentre l'attesa per l'inflazione Usa moltiplica la volatilità sui listini europei che, dopo una fase di stop and go, stanno di nuovo riguadagnando posizioni, il Tesoro colloca tutti i 6,5 miliardi di Bot annuali offerti, a un rendimento pari al -0,324%, in rialzo di 12 punti base rispetto alla precedente asta. La domanda è stata di 9,7 miliardi circa, con un rapporto di copertura pari a 1,5

A metà seduta, tra i listini europei si conferma come la migliore Milano in rialzo dello 5% ma sotto i massimi di giornata, assieme a Madrid in crescita dello 0,4%, Francoforte su dello 0,3% e Londra in crescita dello 0,2%, con Parigi di nuovo sotto la parità a -0,1% e Amsterdam in recupero a -0,4%.

A rendere nervoso il clima la revisione al ribasso delle stime di crescita del Pil nell'eurozona e la prudenza della Bce sul fronte bancario. Mentre i future a Wall Street sono contrastati, l'attenzione degli investitori e' tutta per la pubblicazione del dato chiave dell'inflazione Usa (alle 14:30 italiane), che dovrebbe dare il ritmo alla Fed per la sua stretta monetaria. Si prevede per gennaio un incremento dell'indice dei prezzi statunitense del 7,2% annuale (+5,9% il dato core).

Nell'attesa, prosegue la stagione delle trimestrali dei big europei con esiti in chiaroscuro: strappano Siemens (+6%) e SocGen (+4,3%) dopo utili sopra le attese, mentre scivola sulla guidance Delivery Hero (-25%). A Piazza Affari guida il listino Nexi (+3,7%) che, in attesa conti, incassa l'ok degli analisti all'ipotesi di cessione della Ratepay.

Sale Tim (+2,5%) che ha ricevuto il via libera dall'Antitrust brasiliano all'acquisto di Oi. In rally Cnh (+3,1%) dopo il forte recupero della vigilia mentre in fondo al Ftse Mib finiscono Ferrari (-1,4%) e Stellantis (-0,6%). In generale rialzo i bancari, sostenuti dalle recenti trimestrali sopra le attese, da UniCredit (+2,4%) al rimbalzo di Bper (+1,1%).

Guadagna terreno Banca Mediolanum (+1,5%) che ha chiuso il 2021 con un utile netto di 713,1 milioni (+64%). Fuori dal listino principale scattano Mfe (+8,7%), che avrebbe deciso di non presentare alcuna offerta per i canali francesi messi in vendita da Tf1 e M6, e Banca Ifis (+6,5%) dopo l'utile 2021 sopra la guidance. Nel mercato dei cambi, l'euro e' stabile a 1,1435 dollari (da 1,1438 ieri in chiusura). Sale anche il petrolio con la scadenza marzo sul Wti che scambia a 90,8 dollari (+1,3 per cento).