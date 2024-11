Tfr, meglio tenerlo in azienda o investirlo. Cosa cambia e quali sono le convenienze. E i fondi...

Tfr, tutte le scelte che può fare il lavoratore. Dal 2005 ci sono nuove possibilità

Il trattamento di fine rapporto, il Tfr, detto anche liquidazione, è una parte della retribuzione spettante al lavoratore subordinato che viene differita alla cessazione del rapporto di lavoro. Ma con il decreto legislativo del 2005 le cose sono un po' cambiate, è stata infatti emanata la nuova riforma della previdenza complementare, regolando la destinazione del Tfr ai fondi pensione complementari, tramite il meccanismo del silenzio-assenso.

Ma conviene lasciarlo in azienda o metterlo in questi fondi pensione? Il lavoratore - riporta Eurofer - ha sei mesi di tempo dopo l'assunzione per decidere cosa fare. Nel fare questa scelta è necessario tenere in considerazione la tassazione che verrà applicata all’importo: questa è generalmente più vantaggiosa nel caso di destinazione a un fondo pensione complementare.

Inoltre, nei fondi pensione il Tfr può rivalutarsi in modo maggiore rispetto allo standard di legge. Altra importante differenza riguarda il fatto che, nel caso di TFR conferito al fondo pensione, i rendimenti sono legati alle scelte di investimento dell’iscritto e del fondo.

Infine, - in base a quanto risulta a Eurofer - un'ultima differenza riguarda la fiscalità applicata. Questa, infatti, differisce notevolmente tra i due modelli, con una situazione nettamente a favore delle forme di previdenza integrativa; mentre il Tfr mantenuto in azienda, al momento del pensionamento viene tassato con un meccanismo basato sulle aliquote Irpef (variando tra il 23% e il 43%), quello conferito alla propria posizione nel fondo pensione viene tassato in modo agevolato dal 15% al 9% (in base al numero di anni di iscrizione al fondo stesso).