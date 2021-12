Tim, Kkr: "Nessuna fretta sulla due diligence". Resta Opa a 0,50 per azione

Tim, il fondo Usa: "L'approccio è di natura amichevole, presto un confronto con il Cda"

Il fondo americano Usa conferma il prezzo dell'Opa su Telecom Italia precedentemente fissato a 0,505 euro per azione, ma su richiesta della Consob mette in chiaro i tempi di valutazione della due diligence, dichiarando di attendere le decisioni del Cda.

Kkr "si attende di essere in grado di prendere una decisione sull'offerta" su Tim "e sulla relativa comunicazione ai sensi dell'art. 102 del Tuf a seguito del completamento di una due diligence di conferma delle proprie analisi che non dovrebbe superare le quattro settimane dal momento in cui sarà consentito il pieno accesso alla documentazione rilevante".

Kkr, spiega, "non ha fissato un termine per l'accesso alla due diligence e resta in attesa delle determinazioni del cda di Tim in merito". "Il Cda di Tim con comunicato al mercato in data 21 novembre - prosegue KKR - ha dato atto di aver ricevuto la NBO e sta attualmente esaminando l'offerta. Kkr auspica di potersi confrontare quanto prima con il cda in merito all'offerta e al relativo processo".

