Tim, Kkr a Bruxelles: accordo vicino. E il big delle Tlc scatta in Borsa

Borsa: Tim scatta (+3,62%) sulle indiscrezioni di un accordo Kkr- Antitrust Ue sulla rete

Telecom scatta a Piazza Affari (Ftse Mib +0,42%) sulle indiscrezioni di una possibile intesa tra il fondo Kkr e l'Antitrust europeo per accelerare l'operazione sulla rete fissa della società, come riporta Bloomberg. Il titolo chiude a 2,23% a 0,24 euro, raggiungendo a metà giornata anche picchi del 3,62%.

La commissione Ue avrebbe convocato il fondo Kkr che si è detto pronto a presentare la prossima settimana un pacchetto di misure correttive per ottenere così l'ok Ue all'offerta da 22 miliardi per la rete di Tim. Alla luce delle correzioni che il fondo apporterà all'offerta, per venire incontro alle preoccupazioni su un aumento dei prezzi nel mercato delle tlc, la decisione di Bruxelles sull'operazione, al momento prevista per il prossimo 30 maggio, potrebbe slittare di una decina di giorni.