Tim, Kkr: serve una due diligence e a Piazza Affari apre in calo

Tim, Kkr invia a cda la sua risposta, serve due diligence: l'Opa s'allontana

Kkr ha inviato al cda di Tim la sua risposta. Lo si apprende da fonti finanziarie. Nella lettera il fondo conferma il suo interesse ad acquisire il 100% di Tim e ribadisce la necessità di condurre una due diligence di fronte al cambiamento delle condizioni di mercato.

Tim: avvio in calo in Borsa (-3,1%) dopo risposta Kkr

Tim avvia in calo le contrattazioni in Borsa dopo la risposta di Kkr. Nella lettera il fondo conferma il suo interesse ad acquisire il 100% di Tim e ribadisce la necessità di condurre una due diligence di fronte al cambiamento delle condizioni di mercato. A Piazza Affari il titolo cede il 3,1% a 0,309 euro.

La risposta del fondo americano allontana sempre di piu' l'ipotesi di un'Opa. Le azioni sono le peggiori sul Ftse Mib e perdono l'1,49% a 0,3111 euro. Nel documento inviato da Kkr, il fondo avrebbe segnalato le mutate condizioni di mercato rispetto alla proposta indicativa formulata al cda a novembre e avrebbe ribadito l'esigenza di una due diligence precedente a qualsiasi offerta vincolante, senza indicare nessuna valorizzazione preliminare per il gruppo.

Dalle ricostruzioni emerge che di fatto la risposta di Kkr sembra far tramontare le ipotesi di Opa sul gruppo, vista la posizione del cda di Tim contraria all'apertura di una due diligence che non fosse semplicemente confirmatoria. La palla passa quindi al cda di Tim previsto per il 7 aprile, dopo l'assemblea

