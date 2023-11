Rete Tim, Labriola gongola dopo ok a Kkr: "Cessione necessaria. Ora sviluppo"

Tim, l'ad Labriola rassicura dopo la cessione a Kkr: "Riscriveremo il futuro delle telecomunicazioni"

Nel futuro dellle telecomunicazioni italiane si profila un "nuovo assetto", a quanto annuncia l'amministratore delegato di Tim, Pietro Labriola, in una lettera indirizzata ai dipendenti del gruppo. La decisione di cedere a Kkr la rete Tim da parte del cda della big company infatti si inserisce in questo scenario e asseconda il piano presentato a luglio 2022.

La decisione presa - sottolinea Labriola - "riscriverà il futuro dei servizi di telecomunicazione, perché pone le basi per abbattere il debito che grava sulla piu' grande azienda del settore e le impedisce di puntare con decisione al suo sviluppo e a mantenere la sua leadership nel mercato". "Mentre portiamo avanti questa operazione, stiamo anche affinando i nostri piani per lo sviluppo delle attivita' di Tim Consumer, Tim Enterprise e Tim Brasil. La ricchezza di talenti e di opportunità in tutti e tre i business ci porta a dire che non sono solo sostenibili, ma che rappresentano davvero la base per una nuova generazione di servizi, oltre a essere il motore per la creazione di valore, soprattutto per il nostro gruppo", prosegue l'amministratore delegato.

"D'altra parte - continua l'ad - Netco ha tutto cio' che e' necessario per sviluppare il proprio potenziale, perche' le sue persone rappresentano il meglio che il mercato offre, sono altamente qualificate e continueranno a essere generatrici della cultura tecnologica che ha caratterizzato da sempre il nostro settore".

"Come dicevo - prosegue - la decisione del consiglio segna l'inizio della nostra strada. Attraverseremo insieme un periodo di nuovi percorsi che avranno bisogno della vostra energia e collaborazione. Valorizzeremo competenze e attitudini ma per fare questo occorre fiducia, coraggio e la determinazione di traghettare la nostra azienda verso il successo. Perche' da questo successo dipende realmente il nostro futuro" spiega Labriola.

"La decisione presa dal Consiglio non riguarda le sorti della rete fissa, perche' nessuno ritiene che questa operazione segnera' un freno al suo sviluppo (anzi!), ne' qualcuno puo' pensare che l'ingresso di un fondo d'investimento possa rendere meno italiana questa infrastruttura che insiste sul nostro territorio, peraltro soggetta al Golden Power e con la partecipazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze e di F2i". Con questo messaggio il ceo Tim ha voluto chiarire la rotta e rassicurare i dipendenti (e anche le malelingue).