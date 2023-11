Competitività e mercato unico Ue: dopo Draghi, Ursula arruola anche Letta

UE, il vantaggio competitivo come priorità: riflettori puntati su Draghi e Letta

L'ampio impatto dei rapporti sulla competitività dell'UE e sul mercato unico commissionati a Draghi e Letta sarà probabilmente una priorità per la prossima Commissione europea, che inizierà a operare nel 2025. Questo è quanto emerge da un approfondimento online del Financial Times dal titolo 'Il piano dell'UE per riconquistare il proprio vantaggio competitivo', che mette in evidenza il ruolo chiave di due ex premier italiani (Mario Draghi e Enrico Letta) nella definizione della nuova strategia di Bruxelles per competere con le altre grandi potenze. Se da una parte infatti Draghi si dedica alla valutazione della competitività, Letta dall'altra sta preparando un rapporto separato sullo stato del mercato interno, previsto per marzo.

Attualmente presidente dell'istituto Jacques Delors, Letta ha intrapreso un tour tra le capitali europee per ascoltare le preoccupazioni direttamente sul campo. Ha dichiarato: "Vogliamo lavorare sulla sovranità europea, su una nuova politica industriale e su una forte capacità dell'Europa di prosperare ed essere potente". Letta, presidente dell'istituto Jacques Delors, ha intrapreso un tour delle capitali europee per, come egli stesso afferma, "uscire dalla bolla di Bruxelles per ascoltare le preoccupazioni sul campo".

Il dilemma dell'Europa è preservare la forza del mercato unico e le libertà di movimento, capitale, merci e servizi, mentre si compete con gli Stati Uniti, la Cina, l'India e altri, afferma Letta. "Come possiamo premere il pulsante di accensione sviluppando le quattro libertà senza distruggere lo spirito delle quattro libertà? Perché vogliamo lavorare sulla sovranità europea, su una nuova politica industriale, su una forte capacità per l'Europa di prosperare e essere potente", afferma.

Il desiderio che l'Europa competa con gli Stati Uniti, la Cina e le potenze emergenti come l'India rende "facile distruggere ciò che abbiamo costruito", aggiunge. Questo, secondo Letta, è "l'idea di un campo di gioco equo e di libera concorrenza, che è stata molto, molto importante finora".

D'altro canto quando i vertici dei gabinetti dei 27 Commissari dell'Unione Europea si sono ritrovati in un ritiro di lavoro nell'agreste campagna belga alla fine di agosto 2023, l'obiettivo era discutere delle principali priorità per l'autunno. Ma ciò che emerse come tema predominante risultò sorprendente e particolarmente significativo. "Sebbene il sostegno in corso all'Ucraina fosse stato menzionato, non era in cima alle agende di nessuno," ha affermato una fonte presente nella riunione. "Invece, in modo persistente, tutti tornavano a discutere della competitività e della necessità di ristrutturare l'economia dell'UE."

Tre settimane dopo, Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione, si è presentata al Parlamento Europeo a Strasburgo per il suo discorso annuale sullo Stato dell'Unione, un'occasione per esporre i successi passati e le ambizioni future del ramo esecutivo dell'UE. La notizia principale del discorso ha colto tutti di sorpresa: l'ex Primo Ministro italiano e già Capo della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, era stato incaricato di redigere un rapporto sulla competitività dell'UE e sulle soluzioni per migliorarla. Nonostante von der Leyen abbia sottolineato "la nascita di un'Unione geopolitica," menzionando il sostegno all'Ucraina e una posizione più severa verso la Cina, ha indirizzato circa un terzo del suo discorso a riflettere sull'economia dell'UE. Ha affermato: "Dobbiamo guardare avanti e delineare come mantenere la nostra competitività," introducendo Draghi e richiamando la sua celebre dichiarazione del 2012, vista come una svolta nella crisi del debito sovrano dell'eurozona: "Perché l'Europa farà 'qualsiasi cosa' per mantenere il proprio vantaggio competitivo."

I dati principali parlano da soli. L'economia dell'UE, valutata in dollari, costituisce attualmente il 65% dell'economia degli Stati Uniti, in netto calo dal 91% registrato nel 2013. In termini di prodotto interno lordo pro capite, gli Stati Uniti superano di oltre il doppio l'UE, e il divario continua ad ampliarsi.

Un'analisi più approfondita rivela che la situazione non migliora. Basta osservare la lista delle prime 20 aziende tecnologiche globali, delle migliori università mondiali o della capacità di produzione di semiconduttori per constatare il costante ritardo dell'Europa.

Le problematiche strutturali di lunga data che minano l'efficacia del mercato unico dell'UE, teoricamente concepito per trasformare 27 mercati individuali in uno senza attriti, sono state amplificate da anni di crisi.

La pandemia di COVID-19, con il suo impatto sulla guerra russa contro l'Ucraina, ha innalzato i prezzi dell'energia e dei costi. Pressioni demografiche e ostacoli nell'ambito dell'istruzione hanno creato una carenza di manodopera qualificata. Inoltre, esiste un eccesso di burocrazia che gli imprenditori delle piccole e medie imprese e i diplomatici dell'UE ritengono soffochi il potenziale di crescita.

"È necessaria serietà a Bruxelles nell'affrontare la ristrutturazione del mercato unico, perché non è sufficiente considerarlo come il 'gioiello della corona' dell'Unione senza agire di conseguenza," ha affermato Markus Beyrer, direttore generale di BusinessEurope, l'associazione che rappresenta i gruppi di interesse imprenditoriali in tutta l'UE. "Attualmente, sia il pubblico che i decisori politici non comprendono pienamente la sua importanza. Dovremo trovare un modo per rendere nuovamente interessante questa sfida, poiché il lavoro tecnico, sebbene fondamentale, è spesso poco stimolante. Si tratta di esaminare regolamentazioni e barriere e di identificare soluzioni che possano invertire le tendenze negative."

Nel frattempo, gli sforzi volti a sostenere l'UE nel superare gli impatti a breve termine delle crisi legate a COVID e Ucraina hanno creato rischi a medio termine. La notevole quantità di aiuti di Stato e sostegno finanziario forniti da Bruxelles alle imprese europee ha profondamente modificato il "campo di gioco equo," che un tempo costituiva il pilastro centrale del mercato unico. La spesa per gli aiuti di Stato dell'UE è cresciuta da 102,8 miliardi di euro nel 2015 a 334,54 miliardi di euro nel 2021. Tra marzo 2022 e agosto dello stesso anno, l'Europa ha approvato 733 miliardi di euro in aiuti di Stato, secondo dati non ufficiali visionati dal FT.

Questo slancio è stato ulteriormente amplificato dal desiderio di accelerare la transizione verde del continente, allontanandosi dai combustibili fossili e investendo in nuove tecnologie a basso impatto ambientale. Inoltre, la risposta è stata motivata da programmi concorrenti come l'Inflation Reduction Act (IRA) da 369 miliardi di dollari del Presidente Joe Biden e dal sostegno di lunga data fornito dalla Cina ai propri concorrenti.