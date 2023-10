Ue, intervento di Enrico Letta: aula deserta. Nemmeno gli eurodeputati del Pd

Ue, Enrico Letta e l'abbandono dei dem. Ecco cosa è successo a Strasburgo

Il ritorno di Enrico Letta. L'ex segretario del Pd è stato inviato ieri in un'aula del Parlamento Ue di Strasburgo, in particolare in Commissione Industria. per una conferenza. Ma praticamente ha finito per parlare quasi a sé stesso. La scena che si é trovato davanti é stata una stanza deserta, praticamente - si legge su Libero - tutte le sedie erano vuote. I presenti erano in tutto sette e di questi quattro occupavano le ultime file, come quegli studenti somari che stanno agli ultimi banchi per continuare a giocare a Tetris, insomma uno scenario piuttosto sconfortante.

Ma probabilmente - prosegue Libero - quello che ha fatto più rabbia all'ex capo dei dem non é stata la scarsa affluenza per il suo intervento, ma il totale abbandono dei suoi, gli europarlamentari del Pd. I presenti, infatti, sono addirittura meno dei rappresentanti dem all'Europarlamento, che sono sedici in tutto. Quelli che tutto sommato dovrebbero qualcosa al loro ex capo. L'intervento, definito uno "scambio di opinioni" con l'ex premier "ad alto livello" sul mercato unico europeo si é trasformato in un monologo. Forse - conclude Libero - se a parlare fossero stati ex premier come Prodi, Draghi o lo stesso Renzi, quell'aula non sarebbe stata così deserta. Addio potere e "amici".