Tim, svolta per la società della rete: ipotesi scissione e quotazione in Borsa

Tim, Cassa depositi avrebbe suggerito di coinvolgere Kkr su un piano differente a quello dell'Opa

Mentre si attende di capire quali saranno le prossime mosse del board e degli azionisti del gruppo di Tlc, corteggiati dalle avances di due fondi, da una parte quello americano Kkr e dall'altro quello inglese Cvc, i consulenti sono al lavoro per capire le modalità per la separazione della rete di Telecom Italia.

Lo scrive il quotidianoe economico il Sole 24 Ore che sottolinea che si trattarebbe del “progetto più concreto” tra i vari in campo, considerata “la posizione attendista su Kkr”, e rispetto “all'interesse di Cvc per le attività Enterprise, ipotesi che nella sostanza confluirebbe nello stesso piano di Labriola, seppur in un secondo step”. In particolare il piano dell'amministratore delegato Labriola prevede due passaggi, innanzitutto un faro sui business Brasile, infrastruttura, Consumer e aziende, quindi, entro giugno, una valutazione riguardante ServCo (servizi) e NetCo (rete), due legal entities.

Si tratterebbe di una divisione in due dell'azienda, rispetto alla quale “le ipotesi al vaglio sono sostanzialmente due: il conferimento della rete a una newco, destinata in un secondo tempo a finire in Open Fiber o un partner finanziario, o la scissione vera e propria di Telecom Italia Tim con equilibri proprietari sempre da definire", si legge sul Sole 24 Ore. Da qui la proposta di Cassa depositi e prestiti, che avrebbe suggerito di coinvolgere il fondo newyorkese Kkr su un piano differente a quello dell'Opa: è spuntata così l'opzione di un investimento limitato solo all'infrastruttura.