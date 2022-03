Tim, al via il roadshow con gli investitori: il titolo alza la testa in Borsa

Tim, cresce l'attesa per il prossimo Cda con focus su Kkr

Dopo un venerdì nero, segnato da nuovi minimi storico, a fine mattina il titolo di Telecom Italia ha iniziato ad alzare la testa. A giocare a favore i primi incontri tra il numero uno dell'azienda, Pietro Labriola, e la comunità finanziaria. La presentazione del nuovo piano industriale era stato accolto negativamente dalla Borsa.

Il top management sta incontrando, in una prima tappa del road show che si sviluppa tra oggi e domani, i più importanti rappresentati della comunità finanziaria, come Blackrock. Oggi in Borsa il titolo, dopo un avvio in profondo rosso, ha invertito la rotta, in concomitanza con l'avvio degli incontri, registrando ora un progresso del 4,97% a 0,26 euro per azione.

Si tratta comunque di minimi storici per la società che oggi capitalizza circa 5,4 miliardi di euro, meno degli 8,5 miliardi della societa' delle torri Inwit. C'è attesa intanto per la convocazione del prossimo cda che dovrebbe dare la risposta alla manifestazione di interesse del fondo Kkr, gia' azionista di Fibercop, per il 100% del gruppo a 0,50 euro per azione. Il board dovrebbe tornare a incontrarsi a stretto giro, comunque entro fine mese.

Intanto nel fine settimana l'amministratore delegato Pietro Labriola in un videomessaggio ai dipendenti dello scorso fine settimana ha affermato che "la reazione in Borsa del titolo era abbastanza scontata perchè i numeri che abbiamo presentato sono differenti da quelli presentati in passato. E chiaramente il mercato ha reagito con la modalità di quando si trova davanti a cose differenti". Ha anche aggiunto: "molti di voi sono preoccupati ma attenzione a distinguere la sana preoccupazione rispetto al panico. Certo la preoccupazione c'è, ma è quella di chi sa che abbiamo di fronte una sfida e la capacità di vincerla".