Times Square, Torre Eiffel e... Le 10 trappole peggiori al mondo per i turisti

Le 10 trappole peggiori al mondo per i turisti

Per aiutare i viaggiatori più appassionati a capire quali attrazioni potrebbero essere evitate, la piattafroma di corsi di lingua online Preply ha rivelato le trappole per turisti più stressanti in tutto il mondo. La ricerca ha analizzato le recensioni delle mete turistiche più popolari in tutto il mondo, contando quante sono le recensioni che utilizzano parole negative come "sopravvalutato", "trappola per turisti" e "deludente".

Times Square a New York è considerata la trappola per turisti più stressante del mondo, con ben 1.761 recensioni che la etichettano come "sopravvalutata", "deludente" o una "trappola per turisti". Le recensioni spesso dicono che è troppo affollata, sporca e perfino noiosa. La sua fama leggendaria attira circa 330.000 persone al giorno, il che può renderla un'esperienza stressante e sovraffollata.

Un turista, Aaron B., ha espresso la sua frustrazione nella sua recensione su Google affermando che Times Square è “troppo affollata, impossibile spostarsi. Troppo stressante per godersela", mentre un altro visitatore ha scritto "Grandi speranze e aspettative e grande delusione. Times Square per noi era affollata, sporca e sopravvalutata”.

Segue Checkpoint Charlie a Berlino. Sebbene la maggior parte dei visitatori sia d’accordo sull’importanza storica di questo sito, 1.425 delle recensioni che abbiamo analizzato indicano che le persone non sono rimaste colpite dall'attrazione stessa. Le principali lamentele riguardano il fatto che è piccolo e deludente, oltre a essere sovraffollato.

Una guida locale, Juergen G., ha scritto una recensione su Google dicendo: "È deludente come un punto di riferimento storico, riconosciuto a livello internazionale, possa essere trasformato in nient'altro che una trappola per turisti”.

Al terzo posto c'è la Torre Eiffel a Parigi, con 1.291 recensioni che lamentano che sia una trappola per turisti sopravvalutata. Seguono La Sirenetta a Copenaghen (1.248), Las Ramblas a Barcellona (1.203) e Manneken Pis a Bruxelles (1.154). Il lago svizzero Caumasee è la meta turistica più rilassante del mondo.

Preply ha anche esaminato le destinazioni turistiche meno stressanti del mondo. Il lago Caumasee in Svizzera è al primo posto, con una sola recensione contenente una delle parole chiave negative.

Uluru, in Australia, noto anche come Ayers Rock, si posiziona al secondo posto, con solo cinque recensioni che menzionano parole chiave negative. Al terzo posto c'è il mercato di Monastiraki ad Atene, in Grecia, con 16 recensioni che menzionano la parola "sopravvalutato", "trappola per turisti" o "deludente".