Tod's, la Cina traina i ricavi a 398,4 milioni. Ma semestre ancora in rosso

Nei primi sei mesi del 2021, il fatturato consolidato del gruppo Tod's ammonta a 398,4 milioni di euro, in crescita del 55,1% rispetto al primo semestre 2020. Lo rende noto la società in un comunicato. Nello stesso periodo l'ebitda si è attestato a 65 milioni di euro, pari al 16,3% dei ricavi e si confronta con una perdita operativa di 18,7 milioni del primo semestre 2020, "che peraltro scontava una svalutazione straordinaria delle giacenze pari a 30 milioni di euro", aggiunge la nota.

L'ebit nel periodo è negativo per 2,7 milioni, in miglioramento rispetto alla perdita operativa di 94,1 milioni del primo semestre 2020. Il risultato netto del gruppo è negativo per 20,7 milioni di euro, rispetto alla perdita di 80,6 milioni del primo semestre 2020.

"Il secondo trimestre dell'anno ha confermato una accelerazione della performance del gruppo, soprattutto nelle aree del mondo in cui i negozi stanno lavorando a pieno regime", ha commentato il presidente e amministratore delegato Diego Della Valle secondo cui è "particolarmente rilevante la crescita in Cina, mentre sono ancora deboli le aree penalizzate dall'assenza dei turisti. Molto buoni i risultati di Roger Vivier e molto soddisfacenti i riscontri dei consumatori sulle collezioni del marchio Tod's , sia per le calzature che per tutta la pelletteria; siamo inoltre molto soddisfatti del buon avvio delle collezioni autunnali attualmente nei negozi", ha aggiunto Della Valle che giudica "eccellenti i risultati del canale e-commerce, grazie anche agli importanti investimenti fatti nella divisione digital".

"Ritengo - conclude Della Valle - che l'incremento dei volumi e della qualità dei ricavi, insieme all'attento controllo dei costi di struttura, ci consentiranno di ottenere un progressivo miglioramento dei margini. Sono sempre più convinto che il posizionamento esclusivo dei nostri marchi ci permetterà di soddisfare ancora di più una clientela di giovani amanti della grande qualità e del buon gusto".