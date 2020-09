Tod's, pioggia di bocciature dai broker.Il titolo crolla in Borsa dopo i conti

Tod's paga con un -5,83% a 22,6 euro in Borsa i conti semestrali. Deutsche Bank (rating hold, prezzo obiettivo a 29 euro) definisce "deboli" i dati dl primo semestre e sottolinea come "il trading attuale sia ancora difficile, visto che l'Europa e gli Usa restano deboli per via della mancanza di turismo e nonostante la crescita a doppia cifra della Cina e il forte online". La visibilita' per DB "resta bassa sul secondo semestre". Kepler Cheuvreux, da parte sua, conferma la raccomandazione reduce e il prezzo obiettivo a 18 euro su Tod's.

I conti del primo semestre, spiegano gli analisti, "sono stati sotto le nostre attese su ricavi e profitti, mentre il debito netto e' stato un po' migliore grazie al capitale circolante". La visibilita' sulla seconda meta' dell'anno, aggiunge Kepler Cheuvreux, e' molto bassa e le stime 2020 vengono abbassate dell'1,1% sui ricavi e del 3,7% sull'Eps adjusted. Equita Sim ha ridotto il prezzo obiettivo su Tod's, che passa da 16,2 a 16 euro, confermando la raccomandazione reduce. Questi analisti citano il primo semestre "sotto le attese". Nel dettaglio, sul fatturato del secondo trimestre ha pesato il wholesale, "impattato piu' del previsto in un trimestre a bassa stagionalita' dallo slittamento delle consegne Autunno/Inverno, oltre che da taglio del backlog sull`Autunno/Inverno).

Anche il retail in forte calo, ma meno del previsto grazie all`ecommerce e stimiamo anche per effetto spazio e attivita' promozionale. Ebit peggio, impattato pero' anche da 30 mln di svalutazioni di magazzino, compensati solo in parte da circa 10 mln di risparmi sugli affitti", commentano gli esperti. "Sull'utile pesano anche differenze su oneri finanziari e tasse. Debito netto peggio, anche per il circolante e altre attivita'/passivita' (essenzialmente fiscali)", aggiunge Equita, che ha abbassato le stime 2020-2021 del 7/6% sul fatturato e l'Ebit a doppia cifra. "I numeri 2022 sono pero' pressoche' confermati, ancora in prospettiva di un potenziale rilancio del marchio, la cui visibilita' tuttavia rimane ancora limitata. Target intorno a 16 (da 16,2), pesando in egual misura valutazione fondamentale (11 volte l'Ev/Ebitda) e scenario M&A (22 volte l'Ev/Ebitda) sui numeri 2022", conclude Equita.

Anche Mediobanca Securities ha ridotto il prezzo obiettivo su Tod's, portandolo da 23 a 21,9 euro e confermando la raccomandazione neutral. I risultati semestrali, commentano gli analisti, sono stati deboli come atteso". Per MB "l'efficace risparmio dei costi nel primo semestre 2020 e' benvenuto, ma parte di esso non ci aspetta venga replicato nella seconda parte dell'anno. Al contrario, la bassa visibilita' sul percorso di ripresa nel secondo semestre rende l'attuale profilo di rischio di Tod's non interessante".

Il gruppo Tod's nel primo semestre dell'anno ha realizzato una perdita netta di 80,6 milioni di euro rispetto al rosso di 5,7 milioni realizzato nello stesso periodo del 2019. Nei primi sei mesi del 2020, il fatturato consolidato del gruppo ammonta a 256,9 milioni di euro (-43,5% rispetto al primo semestre del 2019); il forte calo dei ricavi riflette gli effetti delle restrizioni poste in essere per fronteggiare il diffondersi della pandemia di Covid-19, restrizioni che hanno determinato la chiusura dei negozi e forti limitazioni alle circolazione delle persone, con impatto eccezionalmente negativo sui flussi turistici.

Gli impatti sono stati molto piu' evidenti nel secondo trimestre del 2020, quando il lockdown, che nel primo trimestre aveva caratterizzato principalmente l'area della Greater China, e' stato esteso praticamente a livello mondiale. Nel primo semestre il valore dell'Ebitda adjusted ammonta a 12,3 milioni, pari al 4,8% dei ricavi e si confronta con un valore di 80,4 milioni del primo semestre 2019. L'Ebit adjusted del gruppo e' negativo per 64,1 milioni di euro, rispetto ad un risultato positivo di 5,8 milioni nel primo semestre 2019. Nei primi sei mesi del 2020, gli investimenti in capitale fisso ammontano a 14,9 milioni, in calo rispetto ai 22,4 milioni del primo semestre dello scorso anno.