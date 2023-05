Torino capitale mondiale dell'economia per quattro giorni: al via il Festival

Torna per il secondo anno il Festival internazionale dell’Economia di Torino. Un programma di quattro giorni - dall’1 al 4 giugno - ricco di eventi (per l'esattezza 115) incentrati sul tema: "Ripensare la globalizzazione". Al Festival - ideato, progettato e organizzato dagli Editori Laterza - sono attesi 170 ospiti, 43 relatori internazionali provenienti dai più prestigiosi centri di ricerca mondiali, quattro premi Nobel, storici, analisti e rappresentanti autorevoli delle istituzioni italiane ed europee. A dirigerlo è Tito Boeri, milanese, classe 1958, docente di Economia del Lavoro all’università Bocconi di Milano, senior visiting professor alla London School of Economics, nonchè ex presidente Inps.

Ad aprire le danze, giovedì 1° giugno, ci sarà il direttore del Festival che dialogherà con Michael Spence, premio Nobel per l’Economia 2001, per parlare di transizioni globali. Nei giorni successivi sono attesi anche i Nobel David Card, Joshua Angrist e Paul Krugman. Tra gli ospiti istituzionali: il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco, il ministro agli Affari europei Raffaele Fitto e il Commissario europeo per gli affari economici e monetari Paolo Gentiloni.

Boeri: "Il festival più internazionale di sempre"

"È l’edizione più internazionale di tutte per il tema e per i relatori: l’80% dei relatori delle public letture viene dall’’estero e gli ospiti italiani si sono formati in giro per il mondo. Un terzo è rappresentato da donne. Abbiamo dato un taglio più macroeconomico. Non voglio fare il conto dei Nobel perché stucchevole, ma di coloro che possono diventare premi Nobel: abbiamo relatori con una media di più di 100.000 citazioni a testa. Saranno tutti presenti e potranno interagire con il pubblico", ha affermato Boeri.

"Il Festival dell’Economia per rilanciare Torino"

"È una fase importante di rilancio di Torino, una città sempre più vivace, dinamica e internazionale. I luoghi sono accessibili, i temi sono importanti e non devono rimanere confinati nella ristretta cerchia degli addetti ai lavori, ma devono coinvolgere la città", ha commentato il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo.