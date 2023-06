Economia

Martedì, 27 giugno 2023 Totti, che autogol: gli affari non vanno. Nella Numberten debiti per 6 mln L'azienda dell'ex capitano della Roma non va in goal: il bilancio 2022 si è chiuso con un utile di soli 73mila euro dopo quello di appena 3mila euro del 2021 di Andrea Giacobino