Tredicesima 2024? Notizie amare per gli italiani: sarà più bassa del 2023. Ecco quando sarà pagata

Tredicesima 2024: ecco quando arriva e perché sarà più bassa rispetto al 2023

La tredicesima, tanto attesa da milioni di italiani, quest’anno arriverà con qualche cambiamento. In totale, 35,7 milioni di persone riceveranno circa 44,8 miliardi di euro. Tuttavia, rispetto al 2023, l’importo potrebbe essere più basso. L’anno scorso, infatti, molti dipendenti pubblici hanno ricevuto un anticipo grazie al rinnovo contrattuale, ma questa volta non ci sarà alcun extra, quindi la cifra sarà alquanto inferiore.

Per i pensionati, la tredicesima è già stata accreditata il 2 dicembre. Per i dipendenti pubblici, le date variano: l’11 dicembre ci sarà l’emissione urgente, mentre il 13 dicembre i supplenti brevi e i vigili del fuoco volontari riceveranno la tredicesima insieme allo stipendio. Gli insegnanti e il personale Ata riceveranno la somma il 13 dicembre, che sarà visibile già dal giorno precedente sul portale NoiPA.

Per i lavoratori del settore privato, la data di pagamento dipende dall'azienda, ma in genere viene erogata entro il 24 dicembre. Inoltre, quest’anno è previsto anche un bonus Natale di 100 euro per i lavoratori con un reddito inferiore a 28.000 euro e almeno un figlio a carico. Le richieste per questo bonus sono già in aumento, soprattutto tra i dipendenti pubblici.

In sintesi, la tredicesima arriverà puntuale, ma con un importo ridotto rispetto all’anno scorso, e i tempi di pagamento variano tra pubblico e privato.