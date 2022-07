Tridico: "Con il Covid è saltato tutto: no a giochi al massacro sui salari"

Tridico: “Il Covid ha fatto saltare gli equilibri”

"Gli equilibri pre-covid stanno saltando. Non siamo un Paese che può mettersi a fare competizione attraverso il costo del lavoro: la competizione si fa nell'innovazione, non nel costo dei salari". A dirlo Pasquale Tridico, presidente Inps, intervenendo al convegno ‘Italia, pensioni e mobilità: storie di partenze e di ritorni’. "Il mercato del lavoro - osserva - è cambiato, le preferenze degli individui sono cambiate. Esiste una mancanza di lavoratori a condizioni pre-Covid in era post-Covid. Non è colpa del reddito di cittadinanza o di altro, il welfare è un mezzo per lo sviluppo, non un costo". "Se siamo e ci consideriamo - sottolinea - un paese avanzato con welfare, salario minimo, reddito minimo, pensioni, dobbiamo vedere anche cosa succede negli altri paesi avanzati. E quando domanda e offerta non si incontrano, i salari aumentano".

I lavoratori extra Ue versano 10,8 miliardi di contributi su 163 miliardi totali

"I lavoratori extra Ue versano 10,8 miliardi di contributi su 163 miliardi totali. E percepiscono solo 1,2 miliardi di prestazioni pensionistiche su un totale 300 miliardi. Significa che contribuiscono molto più di quanto percepiscono" ha aggiunto Tridico.

"Le pensioni eliminate in Italia, nel primo anno di pandemia, sono cresciute del 15,4% mentre il dato triennale è pari all'8,2%. Per quanto concerne invece le pensioni in pagamento all'estero che sono state eliminate, l'incremento maggiore si è avuto nel 2021 pari al 45,1% rispetto al 2019" ha concluso Tridico. "Mentre in Italia l'eliminazione delle pensioni in pagamento avviene, di regola, a brevissima distanza dall'evento, all'estero, soprattutto nei paesi extra Ue, le eliminate si consolidano dopo le verifiche dell'esistenza in vita che, per motivi tecnici ha tempi più lunghi", ha spiegato.