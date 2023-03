Trussardi in crisi nera perde pezzi: i direttori creativi lasciano il brand

Trussardi, il duo di designer aveva era anche stato “profondamente e personalmente coinvolto” nel restyling dello storico edificio

Nuovo scossone ai vertici di Trussardi. Dopo la bufera innescata dalla recenti dimissioni dell'intero consiglio di amministrazione-nel dettaglio del presidente Francesco Conte, amministratore delegato di Quattro R, e dell’amministratore delegato Sebastian Suhl- arriva un'altra "lieta" notizia: i due direttori creativi, Serhat Işık e Benjamin A. Huseby, lasciano il brand. A divulgare la notizia è stata la testata americana Wwd. I due direttori creativi sono entrati nella maison italiana appena due anni fa.

Come rileva Pambianconews, "Işık e Huseby sono noti per il loro marchio Gmbh, fondato a Berlino nel 2016 con una visione rivolta al sociale: attraverso Gmbh, il duo ha portato al centro dell’attenzione del settore fashion tematiche legate ai concetti d’inclusività e responsabilità sociale". L’esordio per il marchio del levriero era avvenuto durante l’edizione di Milano Moda Donna del febbraio 2022 con la sfilata co-ed autunno/inverno 2022-23 seguita dal défilé di settembre. Durante l’ultima fashion week meneghina il marchio ha invece allestito una presentazione presso Palazzo Trussardi in piazza alla Scala. Il duo di designer aveva era anche stato “profondamente e personalmente coinvolto” nel restyling dello storico edificio.