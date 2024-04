Tutti pazzi per il conto deposito. Scelto da 4,5mln di italiani solo nel 2023

Banche, differenze tra conto corrente e conto deposito: vantaggi e svantaggi

Sempre più italiani scelgono il conto deposito, uno strumento tornato alla ribalta complice anche l'inflazione che intacca i risparmi. Il dato è clamoroso, solo nell'ultimo anno hanno scelto di affidare i propri soldi a questo strumento alternativo al classico conto corrente ben 4,5 milioni di persone. Viene preferito al classico conto corrente per un motivo in particolare, per gli elevati tassi di rendimento che può offrire. Secondo l’indagine che Facile.it ha commissionato agli istituti mUp Research e Norstat, appunto 4 milioni e mezzo di italiani ne hanno aperto uno negli ultimi dodici mesi. L’interesse dei consumatori è testimoniato anche da un altro dato; secondo un'analisi del comparatore le ricerche online di questi prodotti sono cresciute, nel 2023, del 169% rispetto all’anno prima.

"Il conto deposito è un vero e proprio strumento di investimento, che si appoggia a un conto corrente tradizionale e che consente di ottenere una rendita elevata sulle somme depositate", spiegano gli esperti di Facile.it. "E' bene ricordare, però, che le operazioni classiche che è possibile effettuare tramite il conto corrente tradizionale non sono disponibili con il conto deposito che prevede, invece, un’operatività più ridotta". Analizzando l’età dei rispondenti che hanno dichiarato di aver aperto un conto deposito nell’ultimo anno emerge che l’interesse verso questo tipo di prodotto è stato maggiore in alcune fasce specifiche: se a livello nazionale la percentuale è pari al 10,7%, tra i 35-44 anni sale al 14,6% e raggiunge addirittura il 16,4% fra i rispondenti con un’età compresa tra i 25 e i 34 anni.