Twitter, al via il licenziamento di massa: a casa quasi 4 mila dipendenti

Musk dà il via ai licenziamenti: i dipendenti cacciati di Twitter verranno avvisati per mail

Musk dà il via al licenziamento di massa. Dopo aver cacciato i vertici di Twitter, il nuovo patron del social network ha deciso di passare ai dipendenti. Oggi 4 novembre, nel pomeriggio, i lavoratori di Twitter riceveranno una notifica via e-mail sul loro possibile licenziamento.

Elon Musk li aveva informati con la prima comunicazione inviata a tutti i dipendenti dopo l’acquisizione del social network una settimana fa.

In un’e-mail non firmata era scritto: “Nel tentativo di mettere Twitter in salute, venerdì affronteremo il difficile processo di riduzione della nostra forza lavoro globale. Riconosciamo che ciò avrà un impatto su un certo numero di persone che hanno fornito preziosi contributi a Twitter, ma questa azione è purtroppo necessaria per garantire il successo futuro dell’azienda”.