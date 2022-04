Twitter, i conti sorridono a Musk: ricavi a 1,2 miliardi, in crescita del 16%

Twitter, gli utenti attivi giornalieri sono saliti a 229 milioni

Nel primo trimestre dell'anno, Twitter, che ha accettato la proposta di acquisizione da 44 miliardi di dollari da parte di Elon Musk, ha incrementato i propri utenti oltre le attese del mercato mentre i ricavi sono risultati leggermente inferiori alle stime. La società ha anche ritirato tutti gli obiettivi e le prospettive forniti in precedenza alla luce dell'acquisizione da finalizzare.

Gli utenti attivi giornalieri sono saliti a 229 milioni nel primo trimestre terminato il 31 marzo, dai 199 milioni di un anno prima. Gli analisti si aspettavano in media 226,8 milioni di utenti attivi giornalieri. Twitter, che è impegnata per acquisire più utenti, sta lavorato inoltre per migliorare il targeting e la misurazione degli annunci, testando i formati degli annunci di e-commerce.

Sebbene Musk non abbia chiarito come intenda "migliorare" il social, ha parlato di un modello di business basato su un abbonamento e di un giro di vite sugli account bot. La società ha registrato un fatturato di 1,2 miliardi di dollari, rispetto alla stima media degli analisti di 1,23 miliardi. L'utile netto è salito a 513,3 milioni di dollari, o 61 centesimi per azione, da 68 milioni, 8 centesimi per azione, di un anno fa.

Leggi anche: