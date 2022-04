Ubisoft in vendita, rumors su Blackstone e Kkr: il titolo vola in borsa

Ubisoft, nel 2021 il gruppo ha registrato un utile netto di 103 milioni

Ubisoft Entertainment, uno dei leader indiscussi dei videogames, mette le ali alla Borsa di Parigi: a metà seduta mette a segno una crescita del 10,2% a 42,36 euro, aggiundicandosi la maglia rosa dell'indice Stoxx Europe 600.

A spingere in alto la quotazione le indiscrezioni, riportate questa mattina dall'agenzia di stampa internazionale Bloomberg, secondo cui i fondi americani Kkr e Blackstone starebbero studiando l'acquisizione dell'editore di videogiochi. Secondo fonti vicine al dossier, citate dall'agenzia, Blackstone e Kkr hanno manifestato un interesse preliminare per le attività di Ubisoft, che non avrebbe per altro intavolato per ora alcuna trattativa.

La società, fondata e guidata dalla famiglia Guillemot che ora detiene meno del 5% del capitale, non ha commentato le indiscrezioni, riporta l'agenzia di stampa economica Radiocor, limitandosi a dichiarare di avere "una posizione ideale per trarre vantaggio dalla rapida crescita del settore e dalle opportunità riguardanti le piattaforme che ne derivano".