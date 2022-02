Ucraina, Lavrov invita Putin al dialogo: le Borse riducono il rosso

Ecco come deve muoversi un investitore in fasi come queste sui mercati azionari

L’esperto ministro degli Esteri di Vladimir Putin riporta le tensioni internazionali sull’Ucraina sulla via della diplomazia, smorzando l’escalation del weekend. I venti di guerra, così, si fanno meno minacciosi sulle Borse europee. Dopo aver trascorso in profondo rosso tutta la mattinata (Piazza Affari era arrivata a perdere anche il 4%), i listini del Vecchio Continente hanno ridotto i ribassi, dopo che Sergej Lavrov ha invitato la Russia e il suo presidente a proseguirecon il dialogo per evitare un conflitto in Ucraina, in modo da "strappare" garanzie sulla sicurezza ai Paesi occidentali.





Così nel primo pomeriggio Piazza Affari riduce il rosso al 2%, dopo essere scesa fino a -1,8%, Parigi arretra del 2,1%, Francoforte dell'1,9%, Londra dell'1,3% e Madrid del 2%. Tra i principali titoli milanesi, deboli le banche, con UniCredit in calo del 5,34% e Bper del 4,89%, quest'ultima nel giorno in cui il cda dovrebbe formalizzare l'offerta vincolante per Carige. Dimezza i cali rispetto ai minimi Banco Bpm (-2,53%) che resta sotto i riflettori della speculazione per un possibile interesse da parte di UniCredit. Pesanti anche Cnh Industrial (-5,24%) e Azimut (-4,93%), mentre guadagna l'1,72% in controtendenza Snam sulla scia di un prezzo del gas ancora in rialzo.

Fra le blue chips resistono infatti alle vendite viaggiando in positivo o limitando le perdite i titoli più difensivi, come il gruppo guidato da Marco Alverà e Terna e quelli legati al business energetico come Eni ed Enel. Gli investitori alleggeriscono le proprie posizioni cercando rifugio sugli asset a minor rischio e la spiccata avversione al rischio che domina i mercati permette al secondario italiano di recuperare terreno, molto meno però della controparte tedesca, acquisto rifugio per eccellenza. Così l’acuirsi delle tensioni geopolitiche sul fronte ucraino si traduce quindi in una nuova divaricazione dello spread tra decennali Btp e Bund, con lo spread che arriva a 170 punti base, sui record da metà luglio 2020.

Sul mercato valutario, l'euro perde quota a 1,1309 dollari (da 1,1393 venerdì in chiusura) e a 130,26 yen (da 132,17). La divisa giapponese si rafforza anche nei confronti del dollaro, a 115,17 per un dollaro da 116,00. Volatile il prezzo del petrolio: dopo l'avvio positivo ora il greggio è in lieve ribasso, con il future marzo sul Wti che segna -0,19% a 92,92 dollari al barile e il Brent con consegna aprile in calo dello dello 0,28% a 94,18 dollari.

Come deve muoversi un investitore in fasi come queste sui mercati azionari? “In questi momenti è meglio restare fermi. Con inevitabili situazioni di volatilità dettate da variabili peraltro esogene bisogna mantenere le posizioni che si hanno”, spiega ad Affaritaliani.it Giovanni Landi, consigliere delegato di Anthilia Capital Partners Sgr. “I fenomeni geopolitici sono difficilmente prevedibili, percui quello bancario, fra i sistemi maggiormente bisognosi di interventi e di protezioni e legati al debito dello Stato, sono anche quelli più penalizzati. Anche se c’è da dire che i titoli bancari erano quelli che nelle ultime settimane erano stati particolarmente comprati”, aggiunge Landi.

(Segue...)