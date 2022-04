Ue-India, nuova intesa commerciale: la guerra avvicina Modi a Bruxelles

Von der Leyen: "L'Ue diversificherà le fonti energetiche allontanandosi dai combustibili fossili russi e investirà massicciamente nel green"

Mentre l'escalation militare tra Russia e Ucraina non intende arrestarsi, Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, vola in India dal premier Narendra Modi per stringere una nuova intesa commerciale e tecnologica: i due leader hanno lanciato il Consiglio per il commercio e la tecnologia Ue-India.

Il meccanismo di coordinamento strategico, deciso nella riunione, consentirà a entrambi i partner di affrontare le sfide tra commercio, tecnologia affidabile e sicurezza, e quindi approfondire la cooperazione in questi settori tra l'Ue e l'India, si legge in una dichiarazione congiunta. Entrambe le parti hanno convenuto che i rapidi cambiamenti nell'ambiente geopolitico evidenziano la necessità di un impegno strategico congiunto e approfondito.

Il Consiglio per il commercio e la tecnologia fornirà la guida politica e la struttura necessaria per rendere operative le decisioni politiche, coordinare il lavoro tecnico e riferire al livello politico per garantire l'attuazione e il seguito in settori importanti per il progresso sostenibile delle economie europee e indiane.

"Mentre celebriamo il 60esimo anniversario dell'instaurazione delle relazioni diplomatiche, siamo fiduciosi che i valori condivisi e gli interessi comuni dell'Ue e dell'India offrano una solida base per intensificare reciprocamente vantaggiosi e approfondire la cooperazione strategica. L'Unione europea e l'India sono vincolate da decenni di stretto partenariato e sono determinate a intensificare gli sforzi congiunti per affrontare le sfide attuali e affrontare le circostanze geopolitiche", affermano i due leader.

"La decisione di istituire un Consiglio per il commercio e la tecnologia sarà la prima per l'India con uno qualsiasi dei suoi partner e la seconda per l'Unione europea dopo la prima che ha istituito con gli Stati Uniti. L'istituzione del Consiglio per il commercio e la tecnologia Ue-India è un passo fondamentale verso un partenariato strategico rafforzato a beneficio di tutti i popoli dell'Ue e dell'India", concludono.

"La sicurezza energetica è uno dei temi più urgenti per l'India e l'Europa. L'Ue diversificherà allontanandosi dai combustibili fossili russi e investirà massicciamente in energie rinnovabili pulite. Quindi la cooperazione Ue-India sull'idrogeno solare e verde è fondamentale. Il piano Global gateway può svolgere un ruolo fondamentale", ha concluso la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, durante la sua visita a New Delhi.

Leggi anche: