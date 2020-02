Ue: "L'Italia ci ha chiesto aiuti. Subito le mascherine, poi flessibilità"

Il commissario europeo alla gestione della crisi Lenarcic tende la mano all'Italia: "Ci hanno chiesto aiuto, servono mascherine protettive. Abbiamo subito mandato questa richiesta a tutti i paesi europei. Possiamo anche facilitare - spiega a Repubblica - il dispiegamento sul territorio degli Emergency Medical Corps, squadre composte da medici e laboratori. Possiamo inoltre fornire sostegno economico e finanziario per il trasporto di equipaggiamento medicico tra i diversi stati Ue". Su chi sconsiglia viaggi in Italia risponde così: "In questo momento il virus - prosegue Lenarcic - è diffuso in 40 paesi e dobbiamo fare di tutto per rallentarlo, ma non possiamo bloccarlo del tutto". Sulla flessibilità sui conti pubblici italiani il commissario apre all'ipotesi. "Se riceveremo una richiesta di flessibilità la valuteremo con la massima comprensione".