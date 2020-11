Ue, Pil rimbalza nel terzo trimestre: +12,6%. Borse europee: ampliano guadagni

Nel terzo trimestre del 2020 il PIL dell'area euro è salito del 12,6% rispetto al secondo trimestre, calando del 4,4% rispetto al terzo trimestre 2019, secondo la stima preliminare di Eurostat. La crescita è leggermente inferiore al consensus. Nel secondo trimestre 2020 il PIL era crollato dell'11,8%; il rimbalzo del terzo trimestre è il maggiore dal 1995, anno di inizio delle serie storiche.

Borse europee: ampliano guadagni dopo Pil Eurozona

Le Borse europee tentano il rimbalzo e ampliano i guadagni dopo i dati sul Pil dell'Eurozona nel III trimestre, cresciuto del 12,6% rispetto al trimestre precedente (+11,6% nell'Ue). Secondo l' ufficio statistico dell'Unione europea si tratta di gran lunga dell'aumento maggiore dall'inizio delle serie temporali nel 1995 e di un rimbalzo rispetto al secondo trimestre del 2020 (nel II trimestre del 2020 il Pil era sceso dell'11,8% nella zona euro e dell'11,4% nell'Ue). C'e' poi attesa per l'avvio di Wall Street, i cui future sono in rialzo nonostante la chiusura in rosso di ieri. Sullo sfondo restano comunque le preoccupazioni per l'aumento dei contagi da Covid nel mondo; ieri per la prima volta dall'inizio della pandemia si sono avuti piu' di 10 mila morti, la meta' dei quali in Europa. A meta' mattinata Parigi sale dello 0,57% e Francoforte avanza dello 0,52%. Milano guadagna lo 0,39%. Londra e' vicino alla parita' a -0,04%.