Un voucher semplifica la vita

Lavoro nero e voucher

AAA cercasi disperatamente lavoratori. Il titolo veramente interessante dato che ormai quotidianamente i media riportano di sanzioni applicate alle più disparate attività perché assumono, anche in via temporanea, lavoratori in nero. Ciò generalmente comporta la chiusura dei locali e la sospensione dell'attività con multe comminate per migliaia di euro, questa cosa può benissimo essere risolta facendola rientrare nell'ambito legale mettendo in sicurezza azienda e lavoratori occasionali. Come? Con i voucher. Cancellati dal Governo Gentiloni Silveri (il perché non si mai ben capito) sono stati reintrodotti nella Legge di bilancio 2023 e riconfermati nel 2024. Oggi vengono trattati in due modi:

1. Con il Libretto di famiglia che è uno strumento nominativo prefinanziato e permette a persone fisiche (che non esercitano attività professionale o d’impresa) di pagare attività lavorative saltuarie effettuate da lavoratori occasionali;

2. Il Contratto di prestazione occasionale e relativi voucher lavoro, i cosiddetti “buoni lavoro” tornano di nuovo in auge per tutti i settori e possono usarli professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni e altri enti di natura privata, nonché alcune Amministrazioni Pubbliche. Rimane invece l’uso dei voucher per il settore dell’agricoltura in maniera semplificata, mentre istruzioni specifiche valgono per i settori congressi, fiere, eventi, stabilimenti termali e parchi divertimento.

Le nuove norme per l’uso del voucher per il settore dell’agricoltura. (Circolare Inps n.102 del 12-12-2023); nuovi limiti economici che vanno da 2.500 a 15.000 euro. Ovvero, fino a 10.000 euro a seconda di specifici casi che vi illustriamo più avanti, validi anche per le attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito di discoteche, sale da ballo, night-club e simili, di cui al codice Ateco2007 93.29.1 e l’innalzamento a 15.000 euro della soglia di utilizzo dei voucher destinati alle prestazioni occasionali per i lavoratori per le aziende che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento. Le istruzioni valide per questi specifici comparti sono riportate nella (Circolare Inps n. 75 del 03-08-2023).

La domanda allora sorge spontanea: perché molte aziende “consapevolmente” non usano questo strumento molto semplice? I sindacati che si sono auto-nominati difensori dei lavoratori dove sono? Sono molto stupito perché quando in Italia abbiamo degli ottimi strumenti che permettono di regolamentare il mondo del lavoro perché sono sistematicamente inutilizzati? Il rischio vale veramente la candela? Cui prodest – a chi giova?