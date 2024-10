UniCredit-Commerzbank, in caso di fumata bianca via al risiko italiano: effetto domino su Mps, Bper e Banco Bpm

UniCredit-Commerzbank, ecco perché le altre banche italiane tifano per questo "matrimonio"

Dal matrimonio UniCredit-Commerzbank potrebbe nascere un effetto a catena che porterebbe anche a un risiko delle banche tutto italiano. L’impegno del gruppo di Andrea Orcel in Germania – operazione che ha già richiesto un investimento di circa 3,5 miliardi per il 21% del capitale, distoglierà giocoforza - riporta Finanzaonline - l’istituto di piazza Gae Aulenti dal fare operazioni in Italia. UniCredit nel 2021, con Orcel da poco arrivato al timone della banca, aveva preso in considerazione l’acquisizione di Banca Monte dei Paschi di Siena, ma le trattative con il Ministero dell’Economia e delle Finanze italiano non sono andate a buon fine. In questi anni non sono mancate le voci di altre possibili prede italiane, in particolare Banco Bpm veniva da molti accreditata come sposa ideale di Unicredit.

Chiaramente l’investimento di UniCredit in Commerzbank potrebbe portare a diversi possibili esiti, con la fusione che non è però l'unico sbocco, come precisato più volte da Orcel, disposto a rimanere come "investitore privilegiato" e anche eventualmente a vendere in futuro la quota acquisita. Morningstar Dbrs ha valutato proprio le implicazioni a breve termine per le attività di M&A in Italia: "La fusione sarebbe una transazione complessa e terrebbe entrambe le banche impegnate per un po' di tempo; di conseguenza, è improbabile che Unicredit effettui ulteriori acquisizioni considerevoli durante questo periodo". Spazio quindi, in questo caso, per altri gruppi. Mps resta lo scenario più caldo, ma non si escludono movimenti anche di Bper, Banco Bpm e altre banche.