UniCredit, mercato crede all'Opa su Bpm. La banca: "No Cda straordinario"

UniCredit "continua a valutare tutte le opzioni strategiche disponibili"

Il risiko bancario torna protagonista a Piazza Affari. Il mercato crede al rumor di una manovra imminente di UniCredit sul Banco Bpm di Giuseppe Castagna, indiscrezioni secondo cui il Ceo di Piazza Gae Aulenti Andrea Orcel sarebbe pronto a lanciare un'offerta, con tanto di Opa, già in questo weekend, voci che, secondo quanto riportato dal Messaggero, corrono "nei piani alti della finanza" e "anche in ambienti del governo” e che, dopo i forti rialzi di questa settimana anche grazie ai buoni conti del gruppo di Castagna, hanno messo le ali al titolo di Piazza Meda.



In Borsa, al suono della campanella, le azioni non hanno fatto prezzo per tutta la mattinata e a metà seduta, riammesse alle contrattazioni, sono schizzate al rialzo del 6,43% a 3,442 euro. Le scommesse sul risiko del credito tricolore stanno sostenendo anche il titolo Anima, asset manager di cui il Banco Bpm detiene una quota attorno al 20% e che guadagna oltre il 4,7% a 4,8 euro.



L'andamento in Borsa del titolo Banco Bpm negli ultimi tre anni (fonte: Borsa Italiana)

Proprio sul tema delle opportunità di consolidamento per la propria banca, nell’ultima conference call sui risultati di bilancio, Orcel era tornato a sottolineare (più volte rimarcato nei mesi scorsi) come “l’M&A” debba essere “un acceleratore della nostra strategia”, ma che la banca al momento “ha grandi possibilità di crescere in maniera organica”.



“Il nostro lavoro è vedere tutte le opportunità nei mercati in cui siamo, ma un'eventuale operazione deve rispettare criteri chiari, per esempio non deve intaccare la nostra capacità di distribuzione. Non abbiamo necessità di fare niente, abbiamo la massa critica: se ci saranno opportunità le coglieremo se non ci saranno no", aveva aggiunto il banchiere proprio dopo essersi ritirato dalla campagna sul gruppo russo Otkritie e che Mosca vuole riprivatizzare.



Fonti vicine alla banca hanno fatto sapere che non risulterebbe alcuna manovra imminente, anche perché non ci sarebbero le condizioni per un merger di qualità in linea con gli obiettivi di Orcel, ma in una nota successiva ufficiale un portavoce di UniCredit non ha smentito l’operazione, chiarendo che “nell'ambito della propria attività e in coerenza con il piano industriale 2022-2024, la banca continua a valutare tutte le opzioni strategiche disponibili e non mancherà di tenere informato il mercato di qualsiasi sviluppo concreto” e precisando che “non è stata convocata alcuna riunione straordinaria del Cda”.

