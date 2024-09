UniCredit nel mirino di Scholz: "Atto ostile l'ingresso in Commerzbank". Germania pronta a tutto per fermare l'Italia

UniCredit scala Commerbank, Scholz: "Atto ostile". I possibili scenari che fanno tremare Berlino

La Germania sta cercando in tutti i modi di fermare UniCredit che sta letteralmente scalando la seconda banca tedesca. Il gruppo italiano è di fatto già salito al 21% in Commerzbank e ha chiesto alla Bce l'autorizzazione per salire fino al 29,9%, a un soffio dalla soglia dell’Opa. Chi si aspettava un dietrofront su Commerzbank da parte di UniCredit, o quanto meno una posizione attendista, - riporta Il Sole 24 Ore - è rimasto spiazzato. Perché nonostante l’annunciato stop alla vendita di nuove azioni da parte del Governo tedesco - che detiene il 12% di Commerzbank - UniCredit dimostra di non voler mollare la presa. E anzi rilancia e sale al 21% della banca target, pur trovando però il muro tedesco: "Attacchi non amichevoli, acquisizioni ostili, non sono mai una cosa positiva per le banche", ha detto ieri il cancelliere tedesco, Olaf Scholz.

La notizia di ieri è che la banca italiana ha comunicato di aver presentato domanda alla Bce per salire oltre l’asticella del 10% dal 9% attuale, e andare "fino al 29,9% in Commerzbank". E nel frattempo - prosegue Il Sole - ha annunciato di aver sottoscritto ieri "strumenti finanziari", ovvero opzioni, pari a circa l’11,5% del capitale sociale della banca tedesca. Tradotto: la posizione complessiva di piazza Gae Aulenti in Commerzbank ha "raggiunto circa il 21%". Si tratta di partecipazione “potenziale”: una volta che la Bce dovesse autorizzare UniCredit a salire fino al 30%, la partecipazione e il relativo sottostante azionario saranno tecnicamente in mano alla banca italiana. Il ceo Andrea Orcel vuole però tenersi mani libere per proteggersi da ogni evenienza. E comunica che "la maggior parte dell’esposizione economica di UniCredit è oggetto di copertura".