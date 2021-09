UniCredit, Orcel e Pang completano la squadra per la rivoluzione digitale

Appena arrivata in Piazza Gae Aulenti, Jingle Pang, la banker cinese ex Ping An Technology fortemente voluta da Andrea Orcel a cui il Ceo di UniCredit ha affidato come group digital&information officer la responsabilità della neonata divisione Digital, non ha perso tempo per crearsi la squadra. Secondo quanto Affaritaliani.it può riferire, UniCredit infatti ha appena completato oggi un altro tassello importante della governance che servirà, come ha più volte spiegato il nuovo capo del gruppo, a "portare la banca da un periodo di ridimensionamento a uno di crescita sostenibile e profittevole".

Pang ha creato infatti il group digital&information office, struttura con la prima linea organizzativa composta da 14 banker all'interno del perimetro della holding, a cui spetterà la guida della rivoluzione digitale di UniCredit con la presentazione di un piano che dovrebbe essere illustrato al gruppo prima dal varo della business strategy di fine anno.

Della squadra fanno parte: Marco Bressan (group data&intelligence), Ignacio Berna (group architecture&platform), Daniele Tonella (group infrastructure&IT services), Gema Baguena (group digital governance&control), Stefan Vogt (group digital security), Stefano Frascani (group digital foresight) e Lu Yu (group digital office).



Sempre all'interno del group digital&information office, la Pang poi ha previsto altre sei figure di raccordo che serviranno per definire il percorso digitale del gruppo lavorando a stretto contatto con i principali segmenti di business e le aree georgrafiche di UniCredit. Sono: Joanna Pamphilis (chief digital&information office CIB), Francesca Meriggi (chief digital&information office Group Functions), Tommaso Pellizzari (chief digital&information office commercial banking), Luboslava Uram (chief digital&information office Italy), Tina Pogacic (chief digital&information Office CE&EE), Artur Gruca (chief digital&information office Germany).

Rimane invariata, infine, l’attuale struttura organizzativa di UniCredit Services guidata da Daniele Tonella.

@andreadeugeni