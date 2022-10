Unicredit, Orcel: "Italia in recessione ma non cadrà. Grazie a riforme e Pnrr"

Orcel: "L'energia arriverà dal Sud Europa, un vantaggio per l'Italia"

Unicredit sta facendo registrare numeri da record: l'utile tocca i 4 miliardi. Festeggia l'ad Andrea Orcel per i risultati ottenuti ma si dice ottimista anche per il nuovo governo: "Meloni - spiega Orcel alla Stampa - mi è sembrata chiara e coerente. Mario Draghi aveva una credibilità a livello internazionale ma adesso bisogna tenere la barra dritta. Un auspicio per il nuovo governo? Non deviare dalle riforme introdotte da Draghi e scaricare a terra il Pnrr, mantenendo la coesione della maggioranza. Se si riesce in questo, vuol dire che tutta un’altra serie di cose virtuose sono state fatte. Non è davvero poco. Ci sarà una recessione ma sarà meno profonda delle attese. Per quanto ci riguarda, dovremmo riuscire a tenere anche laddove la frenata in Europa dovesse comportare un calo del 3% del Pil e un’inflazione fino al 6,5%".

"Nel caso si andasse oltre, - prosegue Orcel alla Stampa - cosa che non riteniamo probabile, abbiamo delle linee di difesa in termini di solidità patrimoniale e accantonamenti tali da riuscire ad attutire il colpo meglio della maggior parte delle banche europee. Ad oggi, siamo convinti che il calo del Pil sarà inferiore al 3%. Rispetto a Germania e Francia, l’Italia sta facendo meglio per crescita, export e investimenti. Il Pnrr assegna al paese 200 miliardi. Il nostro debito pubblico è passato dal 158% al 151% e dovrebbe andare sotto il 150%. La ricchezza delle famiglie è aumentata. Dal punto di vista geopolitico finora abbiamo avuto un sistema infrastrutturale di fornitura dell’energia che va da Nord verso Sud, ma inevitabilmente cambierà. L’energia verrà da Sud verso Nord. E chi dovrà costruire porti, infrastrutture? Saranno l’Italia, la Grecia e altri paesi del sud Europa. Sarà una grande occasione".