Unicredit, premio aziendale ai bancari da 1.430 euro

Aumento di circa il 15% per la parte monetaria e di oltre il 40% sul versamento welfare

Un premio aziendale di 1.430 euro per l'opzione welfare o di 880 euro per la formula cash: in entrambi i casi, confermate anche le coperture collettive odontoiatriche. Sono i termini dell'ultimo accordo sul premio aziendale 2021, firmato dalla Fabi e dalle altre organizzazioni sindacali con UniCredit, che riconosce ai lavoratori del gruppo Italia un aumento sul 2020 di circa il 15% per la parte monetaria e di oltre il 40% sul versamento welfare, oltre a definire tutte le agevolazioni fiscali e contributive, compresa l'applicazione della detassazione del 10% per tutti coloro che opteranno per l'erogazione in contanti.

Nell'accordo, spiega ancora Fabi, sono stati confermati anche la possibilità di utilizzo dei welfare day (max 5), le liberalità aziendali relative al ''contributo familiare disabile'', il ''contributo 4-12 anni'' e la ''strenna natalizia'', per i quali è previsto esclusivamente il conferimento automatico a welfare come negli anni precedenti.

Inoltre, considerando il perdurare dello stato pandemico è stata concordata la proroga della scadenza di utilizzo, sino al 27 novembre 2022, degli importi accreditati sul conto welfare a luglio 2021. "Si tratta di un importante risultato che riconosce l'impegno, il lavoro e l'abnegazione di tutte le lavoratrici e lavoratori in una situazione di difficoltà. Per il nostro gruppo si tratta sicuramente dell'importo di maggior significato degli ultimi 11 anni", commenta il coordinatore Fabi nel gruppo Unicredit, Stefano Cefaloni.

"L'accordo raggiunto con le organizzazioni sindacali italiane per la definizione del premio aziendale di produttività 2021 è un ulteriore messaggio di attenzione e di ringraziamento ai nostri dipendenti per l'impegno profuso - ha dichiarato Ilaria Dalla Riva, responsabile People&Culture di UniCredit Italia, - che ha garantito la continuità del servizio ai nostri clienti in un periodo così impegnativo".