Unipol, nel 2023 utili "assicurati". Cda Bper, presentata la lista

Unipol: in 2023 utile in crescita a 1,3 mld

Il Gruppo Unipol chiude l’esercizio 2023 con un utile netto consolidato pari a 1.331 milioni di euro, valore che risente positivamente per 267 milioni di euro del badwill iscritto per effetto del primo consolidamento a equity della partecipazione in Banca Popolare di Sondrio (in seguito all’acquisizione, da parte di Unipol Gruppo di una quota del 10,2% della Banca, che ha portato la partecipazione complessiva del Gruppo al 19,7%).

Il risultato netto, escludendo tale partita straordinaria, è pari a 1.064 milioni di euro. Nel 2022 il Gruppo aveva realizzato un utile netto consolidato pari a 866 milioni di euro, determinato secondo i principi contabili previgenti, sul quale si riflettevano componenti straordinarie per un saldo positivo di circa 92 milioni di euro9 (774 milioni di euro il risultato normalizzato). Il consuntivo 2022, rideterminato a fini comparativi in applicazione dei nuovi principi, sarebbe pari a 675 milioni di euro (584 milioni di euro il risultato normalizzato). Al 31 dicembre 2023 la raccolta diretta assicurativa, al lordo delle cessioni in riassicurazione, si è attestata a 15.060 milioni di euro, in crescita (+10,4%) rispetto ai 13.645 milioni di euro al 31 dicembre 2022.

Il cda del gruppo Unipol ha approvato la proposta di distribuzione di un dividendo per l’esercizio 2023, in conformità al vigente statuto sociale, pari a 0,38 euro per ogni azione, in aumento rispetto a 0,37 euro per azione deliberato nell’esercizio precedente, per un ammontare complessivo pari a circa 273 milioni di euro.

Il dividendo, ove approvato dall’assemblea dei soci, sarà in pagamento dal 22 maggio 2024, con stacco cedola a partire dal 20 maggio 2024 e con data di legittimazione a percepire il dividendo (record date) 21 maggio 2024

Via libera del cda di Unipol alla lista di candidati per il rinnovo del board e del collegio sindacale di Bper, in vista dell'assemblea dell'istituto convocata per il 19 aprile prossimo. Sette i nomi che compongono la lista: primo nome è Gianni Franco Papa, Elena Beccali e Maria Elena Cappello, che già siedono nel cda di Bper; si aggiungono Fabio Cerchiai, Matteo Cordero di Montezemolo, Angela Maria Cossellu, Stefano Rangone.

La lista che verrà presentata per la nomina del collegio sindacale sarà invece composta da 2 candidati per la carica di sindaco effettivo Angelo Mario Giudici e Silvia Bocci e 2 candidati per la carica di sindaco supplente Andrea Scianca e Federico Mantini.

Unipol: da cda via a progetto fusione UnipolSai

Via libera del cda di Unipol al progetto di fusione per incorporazione di UnipolSai Assicurazioni, Unipol Finance, UnipolPart I e Unipol Investment, queste ultime società interamente partecipate da Unipol Gruppo che detengono partecipazioni in UnipolSai. E' confermato il rapporto di cambio relativo alla fusione in misura pari a 3 azioni Unipol per ogni 10 azioni UnipolSai come determinato alla data dell’accordo quadro sottoscritto tra le parti il 16 febbraio scorso - sulla base dei progetti di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 di Unipol Gruppo e di UnipolSai. Lo comunica il gruppo Unipol.