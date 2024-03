Usa, il Governo scommette sull’auto elettrica, gli americani un po’ meno

Usa, il Governo scommette sull'auto elettrica

Il Governo degli Stati Uniti scommette sulle auto elettriche ed ibride anche perchè gli americani, dopo il boom di vendite iniziali, sembrano essere un po’ più tiepidi. Infatti la vendita di auto elettriche e ibride pur avendo battuto nel paese i record nel 2023 il suo tasso di crescita ha cominciato a rallentare. E poi non bisogna dimenticare che le nuove 1,2 milioni di unità acquistate rappresentano solo il 7,6% sul totale dei veicoli prodotti. Con l’obiettivo di dare una spinta ai consumi dei nuovi modelli l’EPA, l'agenzia ambientale statunitense, ha rivoluzionato le regole sull'inquinamento causato dai veicoli commerciali, medi e leggeri prodotti a partire dal 2027. La nuova normativa, considerata una vera e propria rivoluzione, ha l’obiettivo di cambiare il comparto e aumentare la produzione di veicoli ibridi e veicoli elettrici fino a farla diventare prioritaria sul totale delle auto nel 2032. Il regolamento mira a garantire che il 56% delle nuove vendite riguardi veicoli elettrici e che il 13% corrisponda a modelli ibridi plug-in.

Usa, in primis anche il rispetto ambientale

In primis però vi è l’aspetto ambientale. Entusiasta il commento del Presidente Joe Biden “ Tre anni fa ho fissato un obiettivo ambizioso, cioè che la metà di tutte le nuove auto e camion venduti entro il 2030 fossero a emissioni zero. Insieme abbiamo raggiunto un progresso storico. Centinaia di nuove fabbriche si stanno adattando in tutto il paese. Centinaia di miliardi in investimenti privati ​​e migliaia di posti di lavoro ben retribuiti nei sindacati. E raggiungeremo il mio obiettivo entro il 2030 e andremo avanti negli anni successivi”. Secondo l’amministrazione si riuscirnno a cancellare, nei prossimi 30 anni, ben 7 miliardi di tonnellate di emissioni di anidride carbonica. Il risparmio, con un’aria più salubre, si rifletterà sulla salute pubblica con un risparmio stimato di 100 miliardi di dollari per la salute pubblica. Pure gli autisti vedrano, secondo l’Epa, dei vantaggi “Una volta che i nuovi standard saranno completamente implementati, ogni guidatore risparmierà circa 6.000 dollari”.

Usa, tanti risparmi nella salute pubblica

Michael Regan, numero uno dell’Epa, ha affermato che “Questi nuovi standard sono molto importanti per la salute pubblica, per l’occupazione negli Stati Uniti, per la nostra economia e per il pianeta. Si ridurrà il grave inquinamento atmosferico che provoca attacchi di cuore, malattie respiratorie, gravi episodi di asma e ridotta funzionalità polmonare”. La nuova normativa rappresenta uno dei cavalli di battaglia di Joe Biden che ha sempre difeso le politiche ambientali. Tutto il contrario di ciò che continua annunciare il concorrente Donald Trump che ha promesso, se eletto, di imporre dazi del 100% ai produttori stranieri di auto elettriche. I sindacati dei fabbricanti di auto americane tradizionali e i gruppi di pressione ad essi collegati sostengono che "il programma di elettrificazione di Biden è dannoso per le famiglie americane, dannoso per l’economia e indifendibile in termini di sicurezza nazionale degli Stati Uniti”. Insomma anche l’auto elettrica e l’ambiente strumenti di lotta politica in vista delle prossime elezioni.