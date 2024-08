Usa, Trump si "inventa" l’appoggio della super star Taylor Swift

Trump, la paura di perdere comincia a crescere

"Taylor vuole che tu voti per Donald Trump", racconta il social twittato da Donald Trump con un'immagine fake di Taylor Swift creata con l’AI. L’immagine, accompagnata dalla raccomandazione di voto per il repubblicano, ricorda quella iconica dello Zio Sam con la bandiera americana alle spalle che chiedeva agli americani di arruolarsi. L’ex presidente, continuando nella sua "bugia", ha così accettato la richiesta della strafamosa cantante Taylor Swift di votare per lui. Peccato che tutto questo sia una gigantesca fake che la dice lunga e sulla serietà dell’uomo che vorrebbe ricandidarsi alla Casa Bianca e sulla sua crescente paura di perdere. Al momento l’icona pop non ha chiesto di votare per nessuno dei due partiti, ma ha da sempre mostrato il suo appoggio ai dem e alla Harris e la sua antipatia verso il repubblicano. Chiaramente 347 milioni d follower e un successo mondiale hanno un potenziale di smuovere voti in una qualsiasi elezione.

Trump, la fake news creata con l'AI

La fake è stata “passata” sulla rete trampiana “Truth Social” con l’aggiunta di un “accetto”. L’immagine, nella sua falsità, è preparata con sapienza. Taylor Swift è ripresa vicino a molti giovani con t-shirt “Swifties for Trump”. Nel 2020 Taylor Swift si era dichiarata a favore di Joe Biden. Negli ultimi tempi è bastato che chiedesse ai suoi fans di registrarsi per il voto che le iscrizioni si sono immediatamente impennate. Ma le fake repubblicane in questi anni sulla Swift non sono state poche. La più ridicola è stata quella di affermare che la cantante fosse un agente segreto del Pentagono al lavoro per far rieleggere il democratico. Adesso che i sondaggi sembrano sempre più favorevoli a Kamala Harris Trump vede concreto il rischio di arrivare secondo e quindi le sta provando tutte. Subito dopo la candidatura della Harris un gruppo di fan della cantante si è riunito sotto lo slogan "Swifties for Kamala”. Più chiaro di così. Nel 2020, la Swift, allora non così famosa, supporto’ Biden dicendo che “Sotto la sua guida, credo che gli Stati Uniti avranno l’opportunità di iniziare il processo di guarigione di cui hanno così disperatamente bisogno”. Un altro peso da novanta che si aggiunge alla Swift e a Robert De Niro nell’appoggio indiretto al candidato dem è Beyoncé. Insomma le “gatte da pelare” per il tycoon cominciano ad essere troppe costringendo il leone a difendersi con le unghie e con i denti ed arrivando persino a diventare più “bugiardo” del solito.

