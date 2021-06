Valentino, il bilancio si tinge di rosso: perdita di oltre 90 milioni di euro

La pandemia non ha avuto pietà di Valentino, la storica maison romana controllata da un fondo qatariota. Il brand di moda ha infatti chiuso l’esercizio 2020 in rosso: in perdita di oltre 90 milioni di euro. Per sanare questa drammatica situazione il Ceo Jacopo Venturini ha deciso assieme al cda di coprire il deficit utilizzando integralmente la riserva sovrapprezzo azioni (28,54 milioni) e la riserva di avanzo da fusione (14,25 milioni).

Nel 2020 Valentino ha ottenuto ricavi pari a 882 milioni di euro (-27%), flessione bilanciata dal settore dell’online che ha trainato le vendite anche durante il più restrittivo periodo di lockdown. Le cifre dell’online sono infatti arrivate a raggiungere il +62% per il brand capitolino, ovvero il 14% del business. Oltre ad approvare il bilancio 2020, l’assemblea ha rinnovato per un solo anno il consiglio d’amministrazione presieduto da Rashid Mohamed R. Hussein, affiancato dal vicepresidente Umberto Carlo Maria Nicodano e dai consiglieri Fabio Buttignon, Emanuela Prandelli, Adriano Regondi e Luca Vianello, oltre allo stesso amministratore delegato Venturini.

Valentino ha infine comunicato in una nota che presenterà la collezione autunno/inverno a Venezia il 15 luglio e il direttore creativo Pierpaolo Piccioli ha dichiarato: “L’attuale modalità ‘viaggia con la fantasia’ in cui ci troviamo mi ha spinto sognare più in grande. La mia prossima collezione Couture s’intitolerà Valentino Des Ateliers e l’approccio generale a questo progetto ha molto a che fare con il nome stesso. Venezia è la cornice perfetta della collezione Valentino Des Ateliers”.