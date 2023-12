Valentino, Francesco Gianni sbarca nel Cda dopo la consulenza a Kering

Valentino, Francesco Gianni nel Cda

Un grande avvocato d’affari sbarca nel consiglio d’amministrazione di un grande marchio del lusso. E’ Francesco Gianni, uno dei più noti legali italiani di diritto societario e fondatore del noto studio Gianni & Origoni, che pochi giorni fa è stato nominato nuovo consigliere d’amministrazione di Valentino.

La nomina è stata formalizzata da un’assemblea dei soci guidata dal vicepresidente Umberto Nicodano il quale ha verbalizzato che è stato perfezionato l’ingresso nel capitale di Valentino col 30% di Kering Italia, emanazione dell’omonimo gruppo francese quotato del lusso che fa capo a François Pinault mentre il 70% resta di MFI, emanazione di Mayhoola veicolo di investimento controllato direttamente da Qatari Mayhoola for Investments LLC che oltre a Valentino ha in portafoglio marchi di moda e lusso come Balmain e l’italiana Pal Zileri.

L’ingresso di Gianni non è casuale visto che nell’operazione proprio Gianni & Origoni è stato consulente legale (assieme a Foglia & Partners) per conto dei francesi acquirenti; mentre per i venditori ha agito un team dello studio BonelliErede tanto che la citata assemblea si è tenuta negli uffici di quest’ultima importante law firm. Assieme a Gianni è entrato nel cda di Valentino anche Jean Marc Duplaix, deputy ceo di Kering e responsabile delle operazioni e della finanza.

Il deal prevede che entro il 2028 il colosso francese potrà salire al 100% della nota griffe, aggiungendola così ai marchi Gucci, Bottega Veneta, Saint Laurent e Pomellato da tempo detenuti da Kering. Valentino ha chiuso il 20220 con ricavi per oltre 1,4 miliardi di euro (+15% sull’anno prima) con ebitda ed ebit in crescita ma l’utile è calato anno su anno del 58% da 117 a 49 milioni per l’aumento degli oneri finanziari e tasse.