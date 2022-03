Valute, investire con la Bce falco? BlackRock preferisce il dollaro e l'euro

Guerra in Ucraina, mercati finanziari volatili: bisogna investire con la Bce?

La guerra in Ucraina ha reso i mercati finanziari estremamente volatili. Un quadro che si è riflesso nella riunione della Banca centrale europea del 10 marzo, sia nei contenuti del comunicato rilasciato che nelle parole della presidente Christine Lagarde in conferenza stampa. Il comunicato, in particolare, afferma che l’invasione russa dell’Ucraina rappresenta uno spartiacque per l’Europa e la situazione di elevata incertezza causata dalla stessa invasione e il rischio di contagi regionali può impattare negativamente i mercati finanziari dell’Eurozona.

Come riporta Financialunge.com, la Bce ha lasciato i tassi invariati ma anche confermato la precedente decisione di mettere fine la programma di acquisti legato all’emergenza pandemica questo mese, anche se continuerà e reinvestire i titoli acquistati man mano che vengono a maturazione. Quello che ha sorpreso molti commentatori di mercato, sottolinea il Global Bond Bullet di BlackRock, dedicato alle decisioni della Bce e alla situazione del Forex, firmato da Marilyn Watson, Head of Global Fundamental Fixed Income Strategy, è stata l’accelerazione del rientro del programma di acquisti che va sotto il nome di APP, al secondo trimestre di quest’anno, con ulteriori possibili acquisti netti dipendenti dai dati economici.