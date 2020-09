Venezia 77, Chiara Pastorino (Intesa Sanpaolo) sulla parità di genere a “About Woman”

Venezia 77, l'intervento di Chiara Pastorino a “About Woman”.

Chiara Pastorino, responsabile Diversity & Inclusion Intesa Sanpaolo, è intervenuta a Venezia ad “About women”, il confronto sul ruolo della donna nella società e nel lavoro svoltosi questa mattina nell’ambito della 77esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, commentando: “Intesa Sanpaolo intende valorizzare appieno il talento presente nel 53% della sua componente femminile. Ha quindi introdotto strumenti concreti come un KPI (obiettivo gestionale) specifico per premiare i manager attenti all’equità di genere, oltre a misure per la paternità migliorative rispetto alla normativa nazionale e a programmi di accelerazione delle carriere femminili. Sviluppare la cultura aziendale della parità di genere è un processo lungo e necessario alla Banca per essere più competitiva nel confronto internazionale”.