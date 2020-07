Via alla prima edizione di South China Beauty Expo, con un'anima italiana

Si apre oggi la South China Beauty Expo (SCBE), che per la prima volta si svolge al Convention & Exhibition Centre di Shenzhen. Organizzata in partnership da BolognaFiere, Informa Markets e Shanghai Baiwen Exhibition Co Ltd, South China Beauty Expo radunerà oltre 800 espositori e brand al top del settore beauty, in un'area espositiva di 22.500 metri quadrati.

David Bondi, Senior Vice President – Asia di Informa Markets ha dichiarato: ”South China Beauty Expo è una tappa fondamentale nel nostro portfolio, essendo il primo evento B2B della Greater Bay Area. Il suo core value consiste nell'essere una piattaforma che consente ai professionisti di condividere tecnologie innovative, idee e prodotti su scala globale, oltre a creare nuove opportunità di business in tutto il settore”.

"SCBE è il primo evento organizzato da Informa Markets, BolognaFiere e Shanghai Baiwen Exhibition, a riprova del fatto che I protagonisti del settore devono lavorare insieme per generare sviluppo – commenta Antonio Bruzzone, General Manager di BolognaFiere. – Inoltre, si tratta della prima fiera del beauty nella Greater Bay Area, una delle regioni della Cina dalla crescita più rapida, che include Guangzhou e Shenzhen. Tutti gli espositori e I visitatori ne trarranno vantaggi in termni di visibilità e business in un mercato molto strategico. Come BolognaFiere, consolideremo le nostre attività nella regione”



Sang Jingmin, Chairman di China Beauty Expo e Presidente della Shanghai Convention & Exhibition Industries Association, ha espresso grande fiducia nell'evento: “In qualità di co-organizzatore, auguro a SCBE un grande successo! In questo periodo che non ha precedenti nella storia, è necessario rompere gli schemi e cogliere nuove opportunità! La prima fiera del beauty nella Greater Bay Area sarà sicuramente fondamentale per I professionisti del settore che intendono consolidare la loro presenza nel mercato della Cina meridionale”.