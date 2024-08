Victoria's Secret, cambio ai vertici e boom in Borsa. Chi è la nuova "Super" Ceo

Victoria's Secret cambia Ceo e vola in Borsa

Cambio ai vertici di Victoria's Secret. Il brand statunitense, noto per le creazioni di lingerie e prodotti beauty, ha nominato Hillary Super come nuovo amministratore delegato. La top manager entrerà in carica a partire dal 9 settembre prossimo. Super succede a Martin Waters.

Timothy (TJ) Johnson, direttore finanziario e amministrativo di VS&Co, ricoprirà il ruolo di amministratore delegato ad interim fino all'8 settembre mentre Waters rimarrà in veste di consulente dell'azienda fino al 31 agosto per favorire il passaggio di testimone.

Super vanta tre decenni di esperienza nel settore del commercio al dettaglio e un curriculum notevole alla guida di marchi ai massimi livelli. Di recente è stata amministratore delegato del marchio di intimo e accessori Savage X Fenty e precedentemente ha ricoperto il ruolo di ceo globale di Anthropologie Group, società di Urban Outfitters.

Oltre all'annuncio della nomina di Super, la società ha diffuso i risultati preliminari del secondo trimestre del 2024, che si è concluso il 3 agosto scorso. Il fatturato netto, l'utile operativo rettificato e gli utili rettificati per azione dovrebbero rientrare o superare gli intervalli di riferimento precedentemente emessi. Le vendite nette tra -1% e -2% (rispetto a da -1% a -3%), l'utile operativo rettificato tra 57 e 62 milioni di dollari (rispetto ai 30-45 milioni) e l'utile rettificato per azione a 0,34-0,39 dollari (rispetto a 0,05-0,20 dollari).

"Siamo lieti di condividere i risultati preliminari del secondo trimestre, che ci aspettiamo soddisfino o superino la nostra guidance precedentemente comunicata e le attuali stime di mercato - spiega Johnson -. Siamo stati incoraggiati dal continuo miglioramento sequenziale dei risultati di vendita trimestrali in Nord America per il quarto trimestre consecutivo, in quanto l'andamento delle vendite è migliorato sia nei nostri negozi sia nei canali digitali".