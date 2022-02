Vino, vietato ubriacarsi: anzi no. Niente alert Ue sul cancro nelle etichette

Vino, il Parlamento Ue boccia le avvertenze sanitarie sulle etichette delle bottiglie

Nessuna scritta stile sigarette sulle bottiglie di vino. La conferma è finalmente arrivata: oggi, mercoledì 16 febbraio, è stato svelato il risultato della votazione del cosiddetto “Cancer Plan”, il Piano strategico per la lotta al cancro. "C'è differenza tra consumo nocivo e moderato di bevande alcoliche e non è il consumo in sé a costituire fattore di rischio per il cancro".

É questa una delle modifiche alla relazione sul Piano di azione anti-cancro approvate dall'Europarlamento. Dal testo, è stato cancellato il riferimento ad avvertenze sanitarie in etichetta e introdotto l'invito a migliorare l'etichettatura delle bevande alcoliche con l'inclusione di informazioni su un consumo moderato e responsabile.

Portato in Parlamento, il voto ha riguardato in primis gli emendamenti sul consumo moderato di vino e, appunto, sull'etichettatura sulle bottiglie. Un voto, quello che si è svolto al Parlamento europeo, che è stato preceduto da polemiche che hanno percorso e scosso l’Europa intera. Il documento ha infatti suscitato critiche e preoccupazioni in quanto l'ipotesi di apporre un “alert” sanitario sull’etichetta ha fatto temere tremende conseguenze socio-economiche, come il possibile crollo delle vendite e la perdita di numerosi posti di lavoro per tutta la filiera.